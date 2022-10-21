Повторное наступление со стороны Беларуси: Жданов объяснил, насколько возможен захват Киева

В последнее время появляется все больше информации о вероятном прорыве границы со стороны Беларуси и попытках захватить столицу. Впрочем, сейчас украинцам не стоит переживать из-за этого.

Угроза наших белорусских соседей может возрасти к весне 2023 года. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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К весне наступления из Беларуси, вероятно, не будет

А к весне нападение маловероятно. Ведь в это время будет продолжаться формирование ударной группировки войск для прорыва украинско-белорусской границы.

Это перспектива будущего при хорошем стечении обстоятельств для России – начиная от мобилизации и заканчивая формируемым вооружением и обеспечением этой группировки российских войск.

– объяснил военный эксперт.

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Британская разведка склоняется к мнению, что новое вторжение в Украину с территории Беларуси маловероятно. В отчете разведчики упоминают, что Беларусь и Россия осуществляют совместное формирование группировки войск.

Впрочем, по состоянию на сегодняшний день маловероятно, что Россия уже перебросила в Беларусь значительное количество дополнительных войск. Россия вряд ли сможет собрать готовые к боевым действиям формирования в таком количестве из-за того, что ее силы уже привлечены в Украине,

– говорится в сообщении.

При этом в разведке подчеркивают, что белорусские военные, вероятно, сохраняют минимальную возможность осуществлять комплексные операции.

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