НАПК нашло серьезные нарушения в декларациях проректора НАУ и руководителя Ровенской области

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд протоколы в отношении главы Ровенской обладминистрации Алексея Муляренко и проректора НАУ Валерия Чепиженко за декларирование недостоверной информации.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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По информации агентства, в декларации Алексея Муляренко были выявлены недостоверные сведения, "что отличаются от достоверных на сумму 242,67 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц".

Проректор Национального авиационного университета Валерий Чепиженко не внес информацию в Единый государственный реестр в связи с получением в частную собственность двух квартир стоимостью 365 190 гривен и 535 680 гривен,

– говорится в сообщении НАПК.

Также в суд отправили еще 11 протоколов, касающихся нынешних и уволенных чиновников Нацполиции, ГФС, Секретариата Кабмина, Киевского горсовета, Киевской местной прокуратуры и Украинского государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак", которые также несвоевременно подали декларации и не сообщили о существенных изменениях в имущественном состоянии.