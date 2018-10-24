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      НАПК нашло серьезные нарушения в декларациях проректора НАУ и руководителя Ровенской области

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      НАПК направило в суд протоколы в отношении декларирования недостоверной информации
      НАПК направило в суд протоколы в отношении декларирования недостоверной информации / Фото из открытых источников

      Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд протоколы в отношении главы Ровенской обладминистрации Алексея Муляренко и проректора НАУ Валерия Чепиженко за декларирование недостоверной информации.

      Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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      По информации агентства, в декларации Алексея Муляренко были выявлены недостоверные сведения, "что отличаются от достоверных на сумму 242,67 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц".

      Проректор Национального авиационного университета Валерий Чепиженко не внес информацию в Единый государственный реестр в связи с получением в частную собственность двух квартир стоимостью 365 190 гривен и 535 680 гривен,
      – говорится в сообщении НАПК.

      Также в суд отправили еще 11 протоколов, касающихся нынешних и уволенных чиновников Нацполиции, ГФС, Секретариата Кабмина, Киевского горсовета, Киевской местной прокуратуры и Украинского государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак", которые также несвоевременно подали декларации и не сообщили о существенных изменениях в имущественном состоянии.

      Теги: Новости Украины е-декларирование НАПК Деньги Образование Новости Киева Ровно
      Источник: 24 Канал
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