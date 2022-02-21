Напряжение на Донбассе, заседание СНБО и Совбеза России: главные новости 21 февраля

Российские наемники продолжают обстреливать позиции украинских военных и гражданские объекты на Донбассе. В Москве провели заседание Совбеза. В Киеве соберется Совет по нацбезопасности и обороне. Войска государства-агрессора приблизились к украинским границам. СМИ пишут, что возле дома Виктора Медведчука собралось много полиции. Такими были самые важные новости 21 февраля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Ситуация на Донбассе

Российские наемники продолжают бить по украинским военным позициям, а также открывают огонь в сторону гражданских объектов.

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Потери на фронте

Источник: штаб ООС

По состоянию на 17: 00 боевики 54 раза нарушили режим перемирия, в том числе 45 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеских атак пострадали 4 украинских военных. Они получили осколочные ранения и находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья воинов – разной тяжести.

Обстрел Врубовки и счастья

Нацполиции отметили, что в рядах Вооруженных сил есть потери. В результате обстрела Зайцево погибли двое украинских военных.

Источник: фейсбук Сергея Гайдая

Оккупанты обстреляли Врубовку и Счастье Луганской области. Там пришлось приостановить Луганскую ТЭС.

Повреждения получили жилые дома и газопровод, поэтому 200 потребителей остались без газа. Возобновить его поставки пока невозможно, ведь обстрел продолжается. Без воды, тепла и света находятся жители Счастья.

Обстрелы Врубовки и счастья: Фото Сергея Гайдая

Атака на Новолуганское

Источник: фейсбук Павла Кириленко

Боевики открывали огонь и по Новолуганскому. Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко отметил, что в результате повреждены объекты инфраструктуры. Поселок остался без света и отопления.

Последствия обстрела жилых кварталов Новолуганского / Фото Павла Кириленко

Кроме того, по информации от военного Сергея Нещадима, боевики попали в газовую трубу. В результате из нее начало выходить пламя.

К сожалению, жертв среди гражданского населения не удалось избежать – погиб 51-летний гражданский мужчина.

, по информации офицера ВСУ Сергея Нещадима, оккупанты также били по частных домах в Марьинке, Железном, Катериновке . Огонь открывали из артиллерии калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 и 82 миллиметров.

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Заседание Совбеза России

Источник: 24 канал

Кстати Совещание Совбеза у Путина, вероятно, транслировали в записи с 5-часовым опозданием

В Москве прошло заседание российского Совбеза, на котором говорилось об оккупированном Донбассе.

Основные тезисы высказываний Путина

Политик в своей речи говорил об "угрозе" принятия Украины в НАТО, потому что, мол, тогда Киев может "отвоевывать" оккупированный Крым. Также Путин утверждал, что президент Франции Эммануэль Макрон говорил ему, мол, в американской позиции по Украине есть изменения, но не сказал какие именно.

Президент государства-агрессора цинично отметил, что Россия конфронтации не хочет. Она якобы заботится о собственной безопасности. Кроме того, он традиционно обвинил Украину в якобы "невыполнении" минских договоренностей.

Также Путин, как всегда, назвал Революцию достоинства "госпереворотом".

А замглавы администрации президента России Дмитрий Козак во время своего выступления спросил, хочет ли Путин узнать его мнение относительно "присоединения Донбасса". Тот ответил, что это пока не обсуждают. В то же время глава Кремля пообещал решение "по Донбассу" уже 21 февраля.

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Зеленский созывает СНБО

Источник: твиттер Владимира Зеленского

Владимир Зеленский после заседания Совбеза России объявил о срочном заседании Совета по нацбезопасности и обороне.

Могут ввести военное положение

СМИ пишут, что на СНБО якобы будут рассматривать введение военного положения в Украине. Правда, официальная повестка дня заседания неизвестна.

Заметим, ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что парламент рассматривает различные сценарии развития российской агрессии. Политики готовятся быстро одобрять важные решения. Однако Стефанчук надеялся, что до военного положения не дойдет. Он напомнил, что Рада вводит военное положение лишь после того, как соответствующий указ подпишет президент.

Войска России под границей Украины

Источник: ABC News

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что, по данным Белого дома, войска России продвигаются ближе к границе с Украиной.

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Американский чиновник отметил, что "все признаки указывают на то, что Путин и россияне взялись выполнять план по осуществлению масштабного военного вторжения в Украину".

Мы видели лишь в течение последних 24 часов дальнейшее продвижение российских подразделений к границе без какого-либо иного вменяемого объяснения, кроме подготовки к нападению. Мы не можем предсказать точное время или дату, но это выглядит так, как будто россияне продвигаются,

– продолжил Салливан.

К слову, исследователи Conflict Intelligence Team также сообщили, что в течение нескольких последних дней ситуация в приграничных с Украиной районах России изменилась. Аналитики говорят, что переброска сил завершилась, теперь речь идет о выходе на позиции для возможного нападения.

Полиция возле дома Медведчука

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают страну и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Источник: "Следствие.Инфо"

Журналисты издания сообщили, что полиция с фонариками обыскивает автомобили вблизи дома пророссийского политика Виктора Медведчука.

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Из дома Медведчука якобы хотели вывезти имущество

По информации источников СМИ, несколько автомобилей и бусов собирались вывозить имущество из дома Медведчука. Утверждают, что грузили оружие и бронежилеты. Однако впоследствии об этом якобы узнали в Государственном бюро расследований и направили туда несколько экипажей полиции.

Отметим, что по этому адресу в Киеве Медведчук должен находиться под домашним арестом. Журналист Денис Бигус уточнил, что это улица Медвинская.

В полиции 24 каналу сказали, что уже выясняют обстоятельства. Впоследствии обещают предоставить детали. В ГБР пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения, поскольку нет информации от следствия.

Полиция возле дома Медведчука / Фото Дениса Бигуса