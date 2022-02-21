Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Ситуація на Донбасі

Російські найманці продовжують гатити по українських військових позиціях, а також відкривають вогонь у сторону цивільних об'єктів.

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Втрати на фронті

Джерело: штаб ООС

Станом на 17:00 бойовики 54 рази порушили режим перемир'я, зокрема 45 разів зі застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. У результаті ворожих атак постраждали 4 українських військових. Вони отримали осколкові поранення та перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я воїнів – різної важкості.

Важливо! У Нацполіції зазначили, що у лавах Збройних сил є втрати. Внаслідок обстрілу Зайцевого загинули двоє українських військових.

Обстріл Врубівки та Щастя

Джерело: фейсбук Сергія Гайдая

Окупанти обстріляли Врубівку та Щастя, що на Луганщині. Там довелось призупинити Луганську ТЕС.

Пошкодження отримали житлові будинки та газопровід, тому 200 споживачів лишились без газу. Відновити його постачання наразі неможливо, адже обстріл продовжується. Без води, тепла та світла перебувають жителі Щастя.

Обстріли Врубівки та Щастя: Фото Сергія Гайдая

Атака на Новолуганське

Джерело: фейсбук Павла Кириленка

Бойовики відкривали вогонь і по Новолуганському. Керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко зазначив, що у результаті пошкоджені об'єкти інфраструктури. Селище залишилося без світла й опалення.



Наслідки обстрілу житлових кварталів Новолуганського / Фото Павла Кириленка

Крім того, за інформацією від військового Сергія Нещадима, бойовики влучили у газову трубу. У результаті з неї почало йти полум'я. Людей евакуйовують з будівель.

На жаль, жертв серед цивільного населення не вдалося уникнути – загинув 51-річний цивільний чоловік.

До слова, за інформацією офіцера ЗСУ Сергія Нещадима, окупанти також гатили по приватних будинках у Мар'їнці, Залізному, Катеринівці. Вогонь відкривали з артилерії калібру 122 міліметри та мінометів калібру 120 і 82 міліметрів.

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Засідання радбезу Росії

Джерело: 24 канал

До речі Нараду радбезу в Путіна, ймовірно, транслювали у записі з 5-годинним запізненням

У Москві пройшло засідання російського радбезу, на якому мовилося про окупований Донбас.

Основні тези висловлювань Путіна

Політик у своїй промові говорив про "загрозу" прийняття України в НАТО, бо, мовляв, тоді Київ може "відвойовувати" окупований Крим. Путін стверджував, що президент Франції Еммануель Макрон говорив йому, мовляв, в американській позиції щодо України є зміни, але не сказав які саме.

Президент держави-агресорки цинічно зазначив, що Росія конфронтації не хоче. Вона нібито дбає про власну безпеку. Крім того, він традиційно звинуватив Україну у нібито "невиконанні" мінських домовленостей.

Також Путін, як завжди, назвав Революцію Гідності "держпереворотом".

Важливо! Заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак під час свого виступу запитав, чи хоче Путін дізнатись його думку щодо "приєднання Донбасу". Той відповів, що це поки не обговорюють. Водночас глава Кремля пообіцяв рішення "по Донбасу" вже 21 лютого.

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Зеленський скликає РНБО

Джерело: твітер Володимира Зеленського

Володимир Зеленський після засідання радбезу Росії оголосив про термінове засідання Ради з нацбезпеки й оборони.

Можуть ввести воєнний стан

ЗМІ пишуть, що на РНБО нібито розглядатимуть введення воєнного стану в Україні. Щоправда, офіційний порядок денний засідання невідомий.

Зауважимо, раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зауважив, що парламент роздумує над різними сценаріями розвитку російської агресії. Політики готуються швидко схвалювати важливі рішення. Однак Стефанчук сподівався, що до воєнного стану не дійде. Він нагадав, що Рада вводить воєнний стан лише після того, як відповідний указ підпише президент.

Війська Росії під кордоном України

Джерело: ABC News

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що, за даними Білого дому, війська Росії просуваються ближче до кордону з Україною.

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Американський посадовець зазначив, що "всі ознаки вказують на те, що Путін і росіяни взялися виконувати план зі здійснення масштабного військового вторгнення в Україну".

Ми бачили лише протягом останніх 24 годин подальше просування російських підрозділів до кордону без будь-якого іншого притомного пояснення, окрім підготовки до нападу. Ми не можемо передбачити точного часу чи дати, але це виглядає так, наче росіяни просуваються,

– продовжив Салліван.

До слова, дослідники Conflict Intelligence Team також повідомили, що протягом кількох останніх днів ситуація у прикордонних з Україною районах Росії змінилась. Аналітики кажуть, що перекидання сил завершилось, тепер мовиться про вихід на позиції для можливого нападу.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують країну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

Поліція біля будинку Медведчука

Джерело: "Слідство.Інфо"

Журналісти видання повідомили, що поліція з ліхтариками обшукує автомобілі поблизу будинку проросійського політика Віктора Медведчука.

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З будинку Медведчука нібито хотіли вивезти майно

За інформацією джерел ЗМІ, кілька автомобілів та бусів збирались вивозити майно з будинку Медведчука. Стверджують, що вантажили зброю та бронежилети. Однак згодом про це нібито дізналися у Державному бюро розслідувань і направили туди кілька екіпажів поліції.

Зауважимо, що за цією адресою у Києві Медведчук має перебувати під домашнім арештом. Журналіст Денис Бігус уточнив, що це вулиця Медвинська.

Зверніть увагу! У поліції 24 каналу сказали, що вже з'ясовують обставини. Згодом обіцяють надати деталі. У ДБР наразі не можуть ні підтвердити, ні спростувати повідомлення, оскільки немає інформації від слідства.



Поліція біля будинку Медведчука / Фото Дениса Бігуса