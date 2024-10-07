Беглого нардепа Дмитрука исключат из Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, – СМИ

Нардепа Артема Дмитрука исключат из Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Соответствующий проект постановления уже есть на сайте Верховной Рады.

Нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк отметил, что Дмитрук сбежал из Украины из-за дела ГБР об избиении правоохранителя.

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Издание "Голка" написало, что нардепа-беглеца Дмитрука таки исключат из Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Что известно об исключении Дмитрука из Комитета

В проекте постановления о внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" говорится о том, чтобы отозвать Артема Геннадьевича Дмитрука – народного депутата Украины, депутатская группа "Восстановление Украины", – с должности члена Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Также в документе говорится об отзыве Андрея Одарченко – народного депутата Украины, фракция политической партии "Слуга народа", с должности члена комитета по вопросам антикоррупционной политики.

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Кстати, Артем Дмитрук сбежал из Украины 29 августа 2024 года перед вручением ему подозрения. Впоследствии писали, что он находится в Лондоне. Государственное бюро расследований объявило Дмитрука в международный розыск.