Нардепы собираются изменить Конституцию: что стоит учесть

Народные депутаты, которые сейчас активно голосуют за проекты изменений к Конституции, точно успели с ними ознакомиться, а теперь должны также понять, как эти изменения будут реализованы.

Об этом, комментируя возможные изменения в Конституции, 24 каналу рассказала председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

Читайте также: Рада отменила депутатскую неприкосновенность

Она отметила, что без понимания, как будет выглядеть закон, который будет регулировать деятельность омбудсменов, или народных законодательных инициатив, то численность парламента, трудно оценивать его значение.

Народные депутаты точно имели шансы прочитать эти законопроекты, потому что они очень короткие. Но не уверена, что они успели оценить, как они будут имплементироваться на практике,

– сказала она.

В частности, по ее словам, изменения, которые касаются снятия депутатской неприкосновенности и возможные изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые дают возможность по анонимному сообщению открывать уголовное дело против нардепа и осуществлять прослушивания, могут быть использованы против депутатов.

Собранная во время прослушивания информация о личной, частной жизни может быть использована для шантажа и влияния на депутата. В таком случае депутат не сможет реализовать запрос своего округа, своих избирателей. Потому что он будет слушать тех, у кого есть эта частная информация, а не тех людей, которые делегировали ему представительный мандат,

– объяснила она.

По ее словам, также важно грамотно прописать процедуру народной инициативы, чтобы не добавлять законодательного спама в парламент. "Мы просматривали подобные практики в европейских странах. Народная инициатива на самом деле работает на европейском континенте и это можно реализовывать. Но о спаме можно будет ответить лишь тогда, когда мы будем понимать процедуру. Если она будет заключаться в том, что вы письмом отправляете пожелания мира, счастья и добра и называете это законопроектом, который обязан рассмотреть парламент, то конечно, что он не справится", – отметила Айвазовская.

Если процедура будет предусматривать фильтры, правильное оформление законодательной инициативы, сбор подписей, очевидно, спама это не добавит, потому что не каждая инициативная группа способна собрать полмиллиона подписей. Народным депутатам же это ненужно, потому что они и так могут воспользоваться своим правом и зарегистрировать законодательную инициативу без проблем,

– подчеркнула она.



Голосование за сокращение количества нардепов и пропорциональные выборы/ Скриншот

При этом, по ее словам, предложение в Конституции закрепить возможность создавать совещательные органы, является неоднозначным.

"Относительно тех изменений, которые дают нечетко определенный перечень полномочий органов или процедур – это всегда плохо. Это – правовая неопределенность, которую можно прочитать по-разному. Чтобы Конституция работала качественно, должен быть четкий перечень функционала каждой ветви власти. Каждое должностное или государственное лицо имеет право действовать только в пределах полномочий, определенных законом. Конституция – это основной закон. Поэтому если есть еще что-то другое или различные регуляторные органы – это проблема", – пояснила Айвазовская.

Я бы хотела, чтобы закрепили избирательную систему с открытыми региональными списками. Так Нидерланды, например, вообще устранили возможность ее менять, чтобы каждая новая политическая каденция не формировала ее под собственный интерес,

– добавила она.

Также, по ее словам, есть проблемы в социальных гарантиях, потому что по состоянию на сейчас они являются мертвыми функциями. Но это не означает, что нужно срочно менять Конституцию, чтобы решать все свои тактические нужды.

Какие законопроекты нардепы 3 сентября передали Конституционному Суду: