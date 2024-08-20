Имеет определенный символизм: что стоит знать о поездке Моди в Украину и Польшу

Премьер-министр Индии Нарендра Моди вскоре посетит Украину и Польшу, что станет его первой поездкой в наше государство после начала полномасштабной войны. Визит состоится через несколько недель после его встречи с Владимиром Путиным в Москве.

Сначала Моди будет находиться в Польше, а потом отправится в Украину. Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, объяснив, что это понятно, учитывая логистику.

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Почему визит Моди символический

Многие мировые лидеры посещают Украину через Польшу, ведь она играет роль транспортного хаба. Поэтому неудивительно, что Моди отправится именно туда. Там он встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском и президентом Анджеем Дудой.

В Украине Моди должен пообщаться с Владимиром Зеленским, а также могут состояться встречи с представителями украинской власти по случаю Дня Независимости Украины.

Визит совпадает с важной годовщиной, а именно 70-летием установления дипломатических отношений между Польшей и Индией. Интересно, что перед тем глава индийского правительства посещал соседнюю страну 45 лет, поэтому видим, что визит в оба государства имеет определенные символизмы и является важным и для Киева, и для Варшавы,

– рассказал эксперт-международник.

О чем будут говорить стороны

Четкой информации об этом нет, но стоит понимать, что западные страны, которые ввели санкции против России, пристально следят за такими визитами. К тому же Индия и Китай продолжают торговать со страной-агрессором и избегают прямого обвинения россиян в развязывании войны.

Несмотря на это Индия пытается углубить отношения с западным миром. Она понимает, что Украина тяготеет к Западу, планирует стать членом НАТО и ЕС, а это большие перспективы. Поэтому Моди заинтересован в развитии отношений и, вероятно, хочет их наладить.

Присоединится ли Индия к мирному процессу

Этот вариант не стоит отбрасывать, хотя бы учитывая то, что Индия приняла участие в первом Саммите мира. Страна не подписала итоговой декларации, но продолжает вести интенсивный диалог в этом направлении, хотя и достаточно осторожно.

Индийские чиновники неоднократно заявляли, что они хотели бы увидеть российскую делегацию на переговорах. То же самое говорит Китай, но он все-таки не участвовал в Саммите, поэтому неизвестно, действительно ли сможет присоединиться к этому процессу,

– отметил Станислав Желиховский

Несмотря на все Индия ведет себя более осторожно, выстраивает "мостики" с западным миром. К тому же вопросов, в которых мы можем сотрудничать, есть много. Например, по продовольствию, восстановления Украины – все это выгодно для индийской стороны, как для государства, так и для бизнеса. Специалистов из Индии реализуют много инфраструктурных проектов в своей стране, поэтому их опыт важен и они могли бы им поделиться.