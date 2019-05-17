"Народный фронт" планирует выйти из коалиции ради того, чтобы Раду не распустили

Парламентская Фракция "Народный фронт" планирует заявить, что выходит из состава коалиции "Европейская Украина". Вполне вероятно, что это произойдет в пятницу, 17 мая.

Как пишет издание "Левый берег", благодаря такому шагу спикер Верховной Рады Андрей Парубий получит возможность начать отсчет 30 дням, в течение которых в парламенте должно быть сформировано новое большинство.

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Если же этого не произойдет, парламент может распустить новый президент. Правда, это невозможно будет сделать менее, чем за полгода до плановых выборов в Раду.

Мы помним, как Окружной админсуд во главе с Павлом Вовком потребовал от Парубия предъявить доказательства существования коалиции. Предполагалось зафиксировать ее отсутствие еще с 2017-го года, а значит и возможность для Зеленского разогнать Раду. Учитывая, что инаугурация назначена на 20 мая, а суды к нему вполне лояльны, Владимир Зеленский вполне может попытаться провернуть такой трюк,

– отметил собеседник ресурса.

По его словам, если 17 мая "Народный фронт" выступит с заявлением о выходе из коалиции, 30-дневный срок истечет до 16 июня, а от этой даты роспуск будет уже невозможным: ни на практике, ни в теории.

"Итоговое заседание фракции – в пятницу утром, надеюсь, "Народный фронт" не передумает". – добавил источник издания.

Такой шаг "Народного фронта" можно объяснить тем, что в целом досрочные парламентские выборы являются для них невыгодными. Относительно позиции президентского БПП, то досрочные выборы помогут им "закрепить" нынешний рейтинг Петра Порошенко, но явно не в абсолютных цифрах. В то же время, в случае сохранения нынешней избирательной системы, для будущего президента Владимира Зеленского не трудно будет сформировать благоприятный для себя список партии "Слуга народа", но в течение таких коротких сроков трудно будет подобрать абсолютно лояльных мажоритарщиков.

Ранее в "Народном фронте" заявляли, что на следующих парламентских выборах "Народный фронт" не будет существовать в нынешнем формате, зато произойдет полный ребрендинг политсилы и изменятся игроки.

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Думаю, что будет объединение с другими политическими силами. И мы увидим определенный блок или объединения, которые могут быть представлены на следующих парламентских выборах,

– рассказал нардеп от "Народного фронта" Георгий Логвинский.

Относительно объединения, по словам Логвинського, пока продолжаются переговоры с премьер-министром Владимиром Гройсманом, частью "Блока Петра Порошенко" и даже с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко.

Роспуск Рады: какие основания и что об этом нужно знать?Согласно Конституции Украины, президент может досрочно распустить парламент, но это нужно сделать не позднее, чем за полгода до окончания срока полномочий Верховной Рады. Каденция действующего созыва парламента продолжается до 27 ноября. Следовательно, распустить Раду возможно только до 27 мая. Любой роспуск парламента после этой даты будет неконституционным.

Основания для роспуска парламента: если в течение месяца фракции сформировали коалицию, в течение 60 дней после отставки правительства не назначили новый состав, или народные депутаты месяц не собираются на пленарные заседания. Пока единственный возможный сценарий – это отсутствие коалиции.





Умови, за яких можуть розпустити Верховну Раду: інфографіка 24 каналу

Что известно о парламентских выборах 2019 года?Выборы в Верховную Раду 9 созыва являются запланированными на 27 октября. В этот день избиратели будут голосовать в общегосударственном округе (политические партии) и в одномандатных округах (за кандидатов-мажоритарщиков).



Избирательный процесс стартует 29 июля – именно с этой даты начинается выдвижение в нардепы: или партии будут выбирать своих представителей в парламент, или некоторые политики самовисуватимуться. Завершится выдвижение кандидатов 9 августа. Претенденты на депутатские мандаты должны будут подать документы в ЦИК для регистрации не позднее 13 августа. А комиссия завершит регистрацию кандидатов 18 августа.



Окончательные результаты выборов Центризбирком должен обнародовать не позднее 16 ноября. 6 декабря ЦИК должна официально зарегистрировать избранных депутатов и выдать им удостоверения. Первая же сессия новоизбранного парламента должна пройти до 16 декабря включительно. Перед ее открытием нардепы должны принять присягу, после чего они официально вступят в свои законные полномочия.

Какие данные последних соцопросов относительно парламентских выборов: инфографика 24 канала