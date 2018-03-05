NASA заинтересовалось украинским изобретением, которое может быстро измерять давление

Об этом сообщает AIN.ua.

Такой девайс от украинской компании "Planexta" напоминает обычные часы: небольшие по размеру и удобные. Их можно быстро надеть на запястье и измерить давление. Распространенные методы измерения артериального давления в настоящее время не совершенны. Это изобретение является уникальным, так как до сих пор в мире не было технологии регистрации электрокардиограммы с одной руки.

Гаджет работает по принципу формулы Моенса-Кортевега, которая связывает пульсовые волны с артериальным давлением. Для воплощения такой идеи в реальность деньги собирали всем миром.

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Впоследствии проект заметили специалисты NASA. Американские ученые детально изучили девайс и решили, что такому браслету место в космосе, чтобы следить за состоянием здоровья астронавтов. Украинское изобретение – это способ посмотреть, насколько процессы внутри организма сбалансированы.

После более детальных клинических исследований гаджет станет доступным и в обыденной жизни. Также украинские изобретатели утверждают, что будут адаптировать браслет для того, чтобы он стал первыми медицинскими смартчасами.

Напомним, глава Государственного космического агентства Павел Дегтяренко заявил, что Украина может создать ракету-носитель как у Маска за 3-5 лет.