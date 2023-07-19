NASAMS, боеприпасы к ним и не только: США выделяют Украине миллиардный пакет помощи

Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи для Украины. Он включает в себя критически важные средства ПВО и боеприпасы.

19 июля Минобороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,3 миллиарда долларов.

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Что входит в новый пакет помощи

4 передовых зенитно-ракетных комплекса (NASAMS) и боеприпасов;

152-мм артиллерийские снаряды;

Оборудование для разминирования;

Ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

Phoenix Ghost и беспилотные авиационные системы (UAS) Switchblade;

Высокоточные авиационные боеприпасы;

средства выявления противодействия БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы;

150 бензовозов;

115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

50 тактических машин для эвакуации техники;

Оборудование для охраны портов и гаваней;

Тактические защищенные системы связи;

Также в этот пакет входит обучение украинских военных и техническое обслуживание.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что на этом хорошие новости не заканчиваются. Однако о другом станет известно позднее.

Предоставят ли Украине ATACMS

На данном этапе в правительстве США до сих пор ведутся дискуссии о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS. Пока что Штаты затягивают это решение.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил, что решение о предоставлении ATACMS Украине будет принимать лично президент США.