NASAMS, боеприпасы к ним и не только: США выделяют Украине миллиардный пакет помощи

19 июля 2023, 19:49
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Источник:

Минобороны США

Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи для Украины. Он включает в себя критически важные средства ПВО и боеприпасы.

19 июля Минобороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,3 миллиарда долларов.

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Что входит в новый пакет помощи

  • 4 передовых зенитно-ракетных комплекса (NASAMS) и боеприпасов;
  • 152-мм артиллерийские снаряды;
  • Оборудование для разминирования;
  • Ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • Phoenix Ghost и беспилотные авиационные системы (UAS) Switchblade;
  • Высокоточные авиационные боеприпасы;
  • средства выявления противодействия БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы;
  • 150 бензовозов;
  • 115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
  • 50 тактических машин для эвакуации техники;
  • Оборудование для охраны портов и гаваней;
  • Тактические защищенные системы связи;

Также в этот пакет входит обучение украинских военных и техническое обслуживание.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что на этом хорошие новости не заканчиваются. Однако о другом станет известно позднее.

Предоставят ли Украине ATACMS

На данном этапе в правительстве США до сих пор ведутся дискуссии о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS. Пока что Штаты затягивают это решение.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил, что решение о предоставлении ATACMS Украине будет принимать лично президент США.

Автор: Анастасія Кушпіт