NASAMS, боеприпасы к ним и не только: США выделяют Украине миллиардный пакет помощи
Источник:Минобороны США
Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи для Украины. Он включает в себя критически важные средства ПВО и боеприпасы.
19 июля Минобороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,3 миллиарда долларов.
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Что входит в новый пакет помощи
- 4 передовых зенитно-ракетных комплекса (NASAMS) и боеприпасов;
- 152-мм артиллерийские снаряды;
- Оборудование для разминирования;
- Ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- Phoenix Ghost и беспилотные авиационные системы (UAS) Switchblade;
- Высокоточные авиационные боеприпасы;
- средства выявления противодействия БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы;
- 150 бензовозов;
- 115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
- 50 тактических машин для эвакуации техники;
- Оборудование для охраны портов и гаваней;
- Тактические защищенные системы связи;
Также в этот пакет входит обучение украинских военных и техническое обслуживание.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что на этом хорошие новости не заканчиваются. Однако о другом станет известно позднее.
Предоставят ли Украине ATACMS
На данном этапе в правительстве США до сих пор ведутся дискуссии о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS. Пока что Штаты затягивают это решение.
Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил, что решение о предоставлении ATACMS Украине будет принимать лично президент США.