У врага не останется никаких шансов: сколько HIMARS, NASAMS и Patriot передадут ВСУ США
21 декабря США выделили масштабный пакет военной помощи. В него входят ракеты для HIMARS, а также долгожданная ЗРК Patriot. Рассказываем, сколько систем получат ВСУ.
Накануне Владимир Зеленский отправился в США, чтобы встретиться с президентом Джо Байденом, а также выступить перед Конгрессом. В этот же день Соединенные Штаты подтвердили передачу масштабного пакета военной помощи. Он содержит всё необходимое для противостояния российской агрессии, а также защиты от атак с неба.
Читайте также Карты, деньги, батарея Patriot: как Зеленский объединил Конгресс и почему наступает новый этап войны
Так что 24 канал решил напомнить вам о характеристиках нескольких ключевых установок, которые получит Украина. Мы не только пройдемся по возможностям этих систем, но и расскажем, сколько их передадут нашей армии.
Характеристики систем HIMARS, NASAMS и Patriot
Мы вкратце пройдемся по каждой из них. С одними мы знакомы гораздо лучше. Но не настолько, насколько оккупанты. Как вы уже поняли, говорится об HIMARS. А вот Patriot станет для украинской армии новинкой. Наших защитников ожидает обучение на этих установках.
Доподлинно неизвестно, сколько единиц пусковых установок для Patriot получит Украина в рамках пакета пособия от США на 1,85 миллиарда долларов. Точно лишь можно отметить, что говорится об одной батарее.
В то же время, у нас есть данные о полученной помощи от США с 24 февраля по 21 декабря. В документе говорится о:
- 38 РСЗО HIMARS;
- 8 системах NASAMS;
- 1 батарее Patriot.
Что нужно знать о РСЗО HIMARS
Это американская РСЗО, разработанная в конце 90-х годов. Она предназначена для тактики стреляй-и-беги (shoot-and-scoot). Если что, то название – это не о химерах, а аббревиатура High Mobility Artillery Rocket System, т.е. артиллерийская ракетная система.
Если в двух словах, то это грузовик, на котором шесть ракет для залпового огня или же один MGM-140 ATACMS, способный поражать цели на расстоянии до 300 километров. Сразу оговоримся, что последние украинцам так и не передавали.
Характеристики HIMARS:
- Вес – 16,25 тонны;
- Длина – 7 метров;
- Ширина – 2,4 метра;
- Высота – 3,2 метра;
- Экипаж – 3 человека;
- Калибр – 227 миллиметров;
- Количество ракет – 6×227 миллиметров, или 1×MGM-140 ATACMS;
- Дальность движения – 480 км;
- Максимальная скорость – 85 километров в час;
- Эффективная дальность стрельбы – 32 – 70 километров (ракетами калибра 227 миллиметров), до 300 километров (ракетами MGM-140 ATACMS);
- Броня – защита против легких патронов и осколков.
Как работает РСЗО HIMARS: смотрите видео
Какие ракеты способны выпускать
- неуправляемые реактивные снаряды с кассетными боеприпасами, минами или "умными" бомбами;
- управляемые кассетные боеприпасы;
- управляемые ракеты малой и средней дальности;
- баллистические ракеты средней дальности MGM-140 ATACMS.
Заметим, что один РСЗО HIMARS стоит около 3 480 000 долларов.
Первые HIMARS Украина получила в конце июня 2022 года. С тех пор установки наделали немало шума среди россиян. С их помощью удалось прервать ряд цепочек снабжения, уничтожить склады с боекомплектом и живой силой. Освобождение части Херсонской области произошло не в последнюю очередь благодаря этим РСЗО.
Что такое NASAMS
NASAMS – зенитно-ракетный комплекс, разработанный норвежской компанией Kongsberg и американской Raytheon. Саму систему построили вокруг ракеты класса "воздух – воздух" AIM-120 AMRAAM в 1994 году.
NASAMS – тоже аббревиатура от Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System. Комплекс получил систему обнаружения целей, а также командный пункт. Все для того чтобы эффективно определять и уничтожать враждебный объект в небе.
Технические характеристики NASAMS
- Дальность поражения – от 25 до 50 километров;
- Высота поражения – от 15 до 25 километров;
- Скорость ракеты – до 4 900 километров в час.
Используются ракеты двойного типа назначения:
- AIM-120 AMRAAM и AMRAAM ER с активным радиолокационным самонаведением;
- AIM 9X Sidewinder Block II с инфракрасной системой самонаведения.
Как работает ЗРК NASAMS: смотрите видео
Для обнаружения целей работает радар AN/MPQ-64 Sentinel. С его помощью можно определять вражеские объекты на расстоянии до 120 километров с эффективностью до 40 километров по расстоянию и высоте.
Сама пусковая установка имеет сразу 6 ракет. Они способны одновременно бить по одной или нескольким целям. Установка стоит на шасси грузовика Scania P113. Время приведения в боевую готовность – 15 минут. Одна батарея NASAMS – 9 или 12 установок – способна выпустить 54 или 72 ракеты за фантастические 12 секунд.
Заметим, что экспортная стоимость одной установки NASAMS колеблется в пределах 65 миллионов долларов.
Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 21 ноября отметил, что эти установки сбивают 100% крылатых ракет. Но они не могут гарантировать защиту от баллистических. Именно для этого и есть Patriot, о которых мы расскажем дальше.
Что нужно знать о Patriot
Это, без преувеличения, система, передачу которой ожидали дольше всего. Более того, Владимир Зеленский лично занимался вопросом ее передачи нашим военным. И вот 21 декабря этот факт подтвердили, объявив о пакете помощи ВСУ.
Patriot – один из лучших и, пожалуй, наиболее известных средств ПВО во всем мире. Его название – обратная аббревиатура от Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target. Если попытаться перевести, то получится Радар слежения с фазированной решеткой для перехвата цели.
Patriot – именно то, что способно по-настоящему "закрыть небо". К примеру, четыре таких комплекса могут защитить от атак большой город. Как вы поняли, изюминка ЗРК – ее чувствительные радары. Они способны выявлять цели – как малые, так и большие – очень эффективно.
Комплекс Patriot может похвастаться своей многовекторностью. Он способен одновременно выявлять и распознавать более 100 воздушных целей. Кроме того, установки могут непрерывно сопровождать 8 из них. А еще обладают способностью наводить на каждую из этих 8 целей до 3 ракет.
Технические характеристики Patriot / Инфографика 24 канала
Что входит в состав батареи MIM – 104 Patriot:
- пункт управления огнем;
- РЛС AN/MPQ-65;
- 6 пусковых M903 (опционально – 4);
- машина связи;
- полевая электростанция.
Основные характеристики Patriot:
- Дальность перехвата аэродинамических целей – 80 километров (в секторе 90 градусов), в последних модификациях до 150 – 160 километров ракетой PAC-2;
- Дальность уничтожения баллистических целей – 50 километров ракетой PAC – 3 MSE;
- Минимальная дальность перехвата цели – 3 километра;
- Максимальная высота перехвата цели – 24,2 километра;
- Минимальная высота перехвата цели – 0,06 километра;
- Количество одновременно обстреливаемых целей – 8 (в секторе 90 градусов);
- Скорость ракеты – до 4,1 Маха;
- Количество ракет в пусковой – до 4 PAC-2, до 16 PAC-3 MSE;
- Вероятность поражения цели – 0,8 (в боевых условиях – 0,4 – 0,6);
- Вес ракеты – 912 килограмм;
- Вес ракеты в ТПК – 1696 килограммов;
- Диаметр – 0,41 метра;
- Длина – 5,31 метра;
- Время работы двигателя ракеты – 12 секунд;
- Система наведения – на среднем участке – радиокомандная; на конечной – радиолокационная TVM;
- Боевая часть – осколочно-фугасная;
- Боевой заряд БЖД – обычное взрывчатое вещество;
- Подрывник – ХМ818, неконтактный;
- Габариты контейнера – 0.99 метра – 1.09 метра – 6.1 метра;
- Время развертывания с марша – 30 минут.
Как работает ЗРК Patriot: смотрите видео
Как вы уже поняли, еще одна из особенностей этого комплекса – возможность сбивать баллистические цели. Заметим, что до этого у Украины не было подобных систем. Следовательно, шансы ликвидировать такой объект, который враг использовал для атаки, было практически равны нулю.
Одна батарея ЗРК Patriot с 4 пусковыми установками может стоить от 550 миллионов до 1,1 миллиарда долларов. На ценообразование влияет конфигурация и опционал. А вот запуск одной ракеты обойдется примерно в 3 миллиона долларов.
ЗРК NASAMS VS ЗРК Patriot
Пройдемся вкратце по преимуществам каждой из установок. Так, ЗРК Patriot эффективнее против целей, падающих под углом 80 – 90 градусов. Именно таким образом происходят атаки баллистическими ракетами.
А вот NASAMS, хоть у нее и имеется "мертвая зона" над самой пусковой установкой, уверенно перехватит высокоманевровую цель, чей полет будет параллелен поверхности Земли. Хоть NASAMS и могут сбивать баллистические ракеты, но все же их зона ответственности именно крылатые.
Стоит внимания Больше, чем население 12 государств: означающих потери России в 100 тысяч человек
Украина благодарна международным партнерам за предоставленное оружие. HIMARS помогает атаковать глубокий тыл врага, обрезая его логистические цепочки. Заметим, что боекомплект оккупанты вынуждены разгружать в 100 километрах от линии фронта, ведь у страха глаза большие. А вот NASAMS и Patriot позволят прикрывать небо над Украиной, спасая от ракетных ударов жизни мирных жителей. И все это вооружение приближает нашу победу с каждым днем, ведь никто не сомневается, что она будет именно за нами!