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24 Канал Главные новости Наша операция тщательно просчитана, Россия будет вынуждена выбрать мир, – Зеленский
24 июня, 21:35
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Обновлено - 21:57, 24 июня

Создадим условия, при которых Россия будет вынуждена избрать мир, – Зеленский заинтриговал заявлением о Крыме

София Рожик

Зеленский сообщил, что операция, в частности, в Крыму, четко просчитана. Будут созданы такие условия, что Россия будет вынуждена избрать мир.

Об этом президент сообщил 24 июня в вечернем обращении.

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Что сказал Зеленский?

По словам Зеленского, ход операции в Крыму однозначно доказывает, что Украина оперативно создаст условия, при которых Россия будет вынуждена выбрать мир.

Но всё зависит от решения партнёров. Этот вопрос обсуждался с партнёрами в рамках G7.

Мы очень рассчитываем на положительный ответ от наших партнеров. Они четко знают, о чем идет речь. Сейчас наши военные уничтожают на временно оккупированной территории Украины и на территории самой России то, что работает на российскую войну, то, что делает эту войну и российскую агрессию вообще возможными,
– подчеркнул Зеленский.

Напомним, что топливный "голод" в Крыму усиливается . Крупные сети уже начали закрывать АЗС. В ближайшей перспективе ожидается лишь ухудшение ситуации.

А Крымский мост для оккупантов стал тупиком. Они боятся использовать его в полную силу из-за последствий атак и возможных новых ударов.

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