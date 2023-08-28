Изобретательность не имеет предела: наши военные сбили российский дрон веткой – эпическое видео
Наши военные очень изобретательны. Все, что попадется им под руку, могут использовать против оккупантов. Например, запустить ветку, чтобы сбить их дрон.
В сеть выложили эпическое видео, которое в очередной раз демонстрирует смекалку наших защитников. К ним подлетел дрон врага, но военные не растерялись. Чтобы не тратить на него лишние патроны, швырнули в него ветку.
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Попали со второй попытки
На ролике видно, как дрон витает в воздухе среди деревьев. В него бросили меньшую ветку, попавшую в "птичку", но та устояла. Но со второй – большей веткой – он не разминулся. Она попала в лопасть дрона, после чего он полетел к земле.
Или в**и или не в**и,
– говорит голос за кадром перед сбиванием.
Осторожно, на видео нецензурная лексика. Еще одно предупреждение: оно прекрасно, так что вы захотите посмотреть несколько раз.
Наши военные сбили российский дрон веткой: смотрите видео
Не исключено, что российский дрон не получил серьезных повреждений после встречи с веткой. А это значит, что скоро устройство уже могут использовать наши военные, чтобы охотиться на российских захватчиков.Это важно! Дроны чрезвычайно необходимы на фронте. Призываем вас присоединиться к сбору для 110-й бригады ТРО на Бердянском направлении. Ребята собирают 400 тысяч гривен на три Mavic 3. Вы можете бросить деньги на монобанку или эту карту 5375 4112 0810 8097. Помните, что слишком малых донатов не бывает.
А пока мы взглянем на актуальную статистику потерь врага. Заметим, что ежедневно она растет и уже шокирует своими масштабами.
Еще почти 500 оккупантов отправились к Кобзону
- За минувшие сутки наши военные уничтожили 490 российских захватчиков. С начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 261 310 бойцов так называемой "второй армии мира". Реальная цифра может быть больше, ведь сложно подсчитать новичков среди "рядов двухсотых".
- Потери врага в технике поражают не меньше. В металлолом превратили 4 400 танков, 8 562 боевые бронированные машины, 5 425 артиллерийские системы, 730 РСЗО, 499 средств ПВО.
- А еще у российских захватчиков стало на 315 самолетов, 316 вертолетов, 4 383 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 415 крылатых ракет, 18 судов, 7 866 автомобилей и автоцистерн и 809 единиц спецтехники меньше.