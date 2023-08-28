Изобретательность не имеет предела: наши военные сбили российский дрон веткой – эпическое видео

Наши военные очень изобретательны. Все, что попадется им под руку, могут использовать против оккупантов. Например, запустить ветку, чтобы сбить их дрон.

В сеть выложили эпическое видео, которое в очередной раз демонстрирует смекалку наших защитников. К ним подлетел дрон врага, но военные не растерялись. Чтобы не тратить на него лишние патроны, швырнули в него ветку.

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Попали со второй попытки

На ролике видно, как дрон витает в воздухе среди деревьев. В него бросили меньшую ветку, попавшую в "птичку", но та устояла. Но со второй – большей веткой – он не разминулся. Она попала в лопасть дрона, после чего он полетел к земле.

Или в**и или не в**и,

– говорит голос за кадром перед сбиванием.

Осторожно, на видео нецензурная лексика. Еще одно предупреждение: оно прекрасно, так что вы захотите посмотреть несколько раз.

Наши военные сбили российский дрон веткой: смотрите видео

Не исключено, что российский дрон не получил серьезных повреждений после встречи с веткой. А это значит, что скоро устройство уже могут использовать наши военные, чтобы охотиться на российских захватчиков.

Дроны чрезвычайно необходимы на фронте. Призываем вас присоединиться к сбору для 110-й бригады ТРО на Бердянском направлении. Ребята собирают 400 тысяч гривен на три Mavic 3. Вы можете бросить деньги на монобанку или эту картуПомните, что слишком малых донатов не бывает.

А пока мы взглянем на актуальную статистику потерь врага. Заметим, что ежедневно она растет и уже шокирует своими масштабами.

Еще почти 500 оккупантов отправились к Кобзону