Легко прогнозировать их действия, – авиаэксперт об эффективности ударов по российской ПВО

Российская система противовоздушной обороны четко выстроена и работает по стандартам. В то же время действия ПВО оккупантов очень легко спрогнозировать.

Это очень хорошо, ведь сейчас ВСУ нужно ежедневно очень серьезно работать относительно временно оккупированного Крыма. Это 24 Каналу отметил авиационный эксперт Константин Криволап.

Читайте также Депутат Бундестага заявил, что Украина должна уничтожить российские военные объекты и штабы

"Они действуют по стандартам, прописанным правилами. Поэтому легко прогнозировать их действия. Это очень хорошо. Сейчас нам очень серьезно надо работать ежедневно по Крыму", – сказал авиаэксперт.

Нужно уничтожать вражескую ПВО

Константин Криволап отметил, что нужно уничтожать прежде всего радиолокационные системы, средства РЭБ, которыми россияне могут сбивать средства поражения украинских защитников. В каком бы состоянии ни была ПВО врага, но она работает.

Их система не позволяет нам чувствовать себя свободными в этом пространстве. Поэтому уничтожение всех этих радиолокационных, радиотехнических систем, систем РЭБ, локаторов, пусковых установок – все это на пользу. Нужно делать это ежедневно, пока у них ничего не останется,

– подчеркнул он.

По словам авиационного эксперта, у российских захватчиков еще достаточно много средств ПВО. Поэтому надо активно работать, чтобы их уничтожить.

Россия атакует Харьков ракетами С-300

Россияне часто атакуют Харьков ракетами С-300. Авиаэксперт отметил, что защитить город от этих вражеских ракет очень сложно. Поэтому нужно уничтожать пусковые, когда они только выходят на позиции.

То есть у нас должны быть средства обнаружения, когда эти машины выходят на позиции и попадать в них. В позиции можно целить с помощью, например, F-16 при условии задавливания их средств ПВО и так далее. У нас сейчас просто не хватает средств, которыми мы можем это сделать,

– объяснил Криволап.

Это можно будет сделать с помощью средств ПВО, истребителей Gripen или штурмовиков А-10. Также F-16, которые будут уничтожать системы ПВО противорадиолокационными ракетами.

Россия бьет из С-300: последние новости