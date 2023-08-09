Насмерть сбил нацгвадрийца: судью Тандыра оставили под стражей

Суд отклонил апелляцию на меру пресечения судье Тандыру. Он будет находиться под стражей до 26 августа без права внесения залога.

Соответствующее решение 9 августа вынес Киевский апелляционный суд. Тандыр будет находиться под стражей по меньшей мере до конца августа.

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Суд оставил Тандыра под стражей

Апелляционный суд оставил решение Печерского райсуда Киева о продлении меры пресечения Тандыру без изменений. Он останется в СИЗО до 26 августа. Кстати, без права внесения залога.

Напомним, что ужасное ДТП, в результате которого погиб 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко, произошло около полуночи 26 мая на Житомирской трассе. Экспертиза подтвердила, что судья Тандыр летел на скорости 100 километров в час.

Интересно Судья Тандыр водил под хмельком и раньше: соответствующие сообщения поступали в ДБР

В момент ДТП судья Тандыр был пьян