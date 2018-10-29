Наставник ФК "Львов" признан лучшим тренером 11 тура УПЛ
Наставник ФК "Львов" Юрий Бакалов признан лучшим тренером 13-го тура чемпионата Украины по футболу.
Такое решение приняло Всеукраинское объединение тренеров по футболу после анализа итогов очередного тура УПЛ сезона-2018/19.
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Наставник львовян получил средний балл 4,6 по пяти критериям: номинальный результат команды, управление подчиненными, работа с кадрами, тренерское мастерство, накопительный критерий.
Напомним, что ФК "Львов" неожиданно победил киевское "Динамо". Подопечные Юрия Бокалова обыграли киевлян на их поле, выйдя на пятое место по итогам очередного тура Премьер-лиги.
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Источник: 24 Канал
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