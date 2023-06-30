Контрнаступление набирает обороты: ВСУ продвинулись на Бердянском и Мелитопольском направлениях

Украинская армия продолжает осуществлять наступательные операции на Востоке и на Юге нашего государства и заставляет врага бежать. В частности, зафиксировано продвижение защитников на определенных участках Мелитопольского и Бердянского направлений.

В пятницу утром, 30 июня, спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Андрей Ковалев в очередной раз сообщил хорошие новости об успехах наших военных. С его слов понятно, что наши защитники настойчиво двигаются к освобождению Мелитополя и Бердянска в Запорожской области.

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Где именно продвинулись военные Сил обороны

Как подчеркнул спикер, ВСУ имели частичный успех на следующих направлениях:

Левадное – Приютное;

Малая Токмачка – Очеретоватое,

Привилегия – Железнянское.

Украинская армия имела частичный успех, закреплялась на достигнутых рубежах,

– констатировал Ковалев.

Кроме того, он отметил, что наши воины продолжают оказывать давление на захватчика на флангах вблизи Бахмута в Донецкой области. Одна из главных задач для них сейчас – выбить оккупантов из рубежей, что захватчикам удалось раньше захватить, и закрепиться на них.

Что происходит на поле боя

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прогнозирует усиление давления со стороны нашей армии на оккупантов на определенных участках фронта. По его словам, наша армия все с большей интенсивностью будет продвигаться.

В то же время советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что захватчики отдают себе отчет, что скоро у них будут неурядицы. В частности, коллаборанты в Мариуполе уже начали готовить вещи для бегства из города, ведь чувствуют, что ВСУ приближаются.

Добавим, что по состоянию на утро 30 июня наши защитники уничтожили с начала широкомасштабной войны 228 340 вражеских бойцов. Только за минувшие сутки – 560 путинских воинов.

Кроме того, нельзя не вспомнить, что крайне тяжела ситуация на Запорожской АЭС. В Главном управлении разведки предупредили, что оккупанты уже покинули территорию станции. В случае теракта они, очевидно, будут обвинять Украину.

Подразделения Вооруженных Сил также сдерживают наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях.