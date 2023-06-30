Контрнаступление набирает обороты: ВСУ продвинулись на Бердянском и Мелитопольском направлениях
Источник:Military Media Center
Украинская армия продолжает осуществлять наступательные операции на Востоке и на Юге нашего государства и заставляет врага бежать. В частности, зафиксировано продвижение защитников на определенных участках Мелитопольского и Бердянского направлений.
В пятницу утром, 30 июня, спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Андрей Ковалев в очередной раз сообщил хорошие новости об успехах наших военных. С его слов понятно, что наши защитники настойчиво двигаются к освобождению Мелитополя и Бердянска в Запорожской области.
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Где именно продвинулись военные Сил обороны
Как подчеркнул спикер, ВСУ имели частичный успех на следующих направлениях:
- Левадное – Приютное;
- Малая Токмачка – Очеретоватое,
- Привилегия – Железнянское.
Украинская армия имела частичный успех, закреплялась на достигнутых рубежах,
– констатировал Ковалев.
Кроме того, он отметил, что наши воины продолжают оказывать давление на захватчика на флангах вблизи Бахмута в Донецкой области. Одна из главных задач для них сейчас – выбить оккупантов из рубежей, что захватчикам удалось раньше захватить, и закрепиться на них.
Что происходит на поле боя
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прогнозирует усиление давления со стороны нашей армии на оккупантов на определенных участках фронта. По его словам, наша армия все с большей интенсивностью будет продвигаться.
- В то же время советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что захватчики отдают себе отчет, что скоро у них будут неурядицы. В частности, коллаборанты в Мариуполе уже начали готовить вещи для бегства из города, ведь чувствуют, что ВСУ приближаются.
- Добавим, что по состоянию на утро 30 июня наши защитники уничтожили с начала широкомасштабной войны 228 340 вражеских бойцов. Только за минувшие сутки – 560 путинских воинов.
- Кроме того, нельзя не вспомнить, что крайне тяжела ситуация на Запорожской АЭС. В Главном управлении разведки предупредили, что оккупанты уже покинули территорию станции. В случае теракта они, очевидно, будут обвинять Украину.