Началось не наступление, а отступление российских войск, – Гудков

Долгое время западная разведка и СМИ пророчили новое масштабное наступление Россия на Украину. Однако желания и возможности россиян – это две разные категории.

Об этом 24 Канала рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он убежден, что активизация россиян на востоке – это то наступление, которого все ждали.

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Гудков вспомнил недавнее поражение россиян под Угледаром. Он убежден, что наступательного потенциала у российской армии совсем не осталось.

На самом деле не наступление русских войск, а отступление началось,

– заметил оппозиционер.

"Переломный момент наступил"

По словам Гудкова, российские генералы могут только воровать, "откатывать, пилить, услужить, заглядывать преданно в глаза и ничего другого делать не научились", иначе ситуация была бы несколько сложнее.

Российский оппозиционер уверен, что на фронте переломный момент уже настал. Весной украинские вооруженные силы будут наступать, а российская армия ни к чему не готова, и ее бросят генералы.

Гудков о возможностях российской армии: смотреть видео

Война закончится победой Украины

Гудков убежден, что 2023 год станет годом окончания войны. Она обязательно закончится победой Украины. Может быть несколько хуже вариант – к концу 2023 года российская армия обессилится и будет вынуждена капитулировать.

Я другого сценария не вижу, не понимаю, как можно увеличить возможности российской армии, если она все свое оружие и весь боевой потенциал почти потратила, а украинская армия его только наращивает.

– добавил говорящий.

Ситуация на Восточном направлении тяжелая