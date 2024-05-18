ВСУ провели штурмы на отдельных участках на Харьковщине, – Генштаб

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские подразделения на отдельных участках Харьковщины провели штурмовые действия.

На Харьковском направлении продолжаются тяжелые бои. В Генштабе сообщили, что противник, при поддержке авиации, пытался пять раз прорвать рубежи нашей обороны в районах Липцов и Волчанска.

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Ситуация на Харьковщине

Враг нанес авиаудары вблизи Липцов, Веселого, Нескучного и Удов, использовав всего 17 КАБов. В то же время украинские бойцы не дают врагу продвинуться вглубь территории.

Кроме того, на отдельных участках украинские подразделения провели штурмовые действия,

– заявил Генштаб ВСУ.

Оккупанты продолжают нести значительные потери: в течение суток на этом направлении противник потерял: живой силы – 25 человек, военной техники и вооружения – 12 единиц.

ВСУ улучшают тактическое положение

На Лиманском направлении противник трижды пытался потеснить подразделения Сил обороны возле Новосадового, Торского и Григорьевки, успеха не имел.

Наши защитники улучшили тактическое положение в некоторых районах этого направления.

Бои в Донецкой области

На Покровском направлении россияне поддерживают интенсивность наступательных действий. С начала суток российские оккупанты уже 10 раз пытались прорвать нашу оборону, в частности в направлениях населенных пунктов Новоалександровка, Евгеньевка, Новоселовка Первая и Уманское. Активно работала российская авиация, удары которой пришлись на районы Александрополя, Евгеньевки, Калинового, Востока и Уманского.

С начала суток только в Донецкой области общие потери противника составляют около 115 российских окупантов и 15 единиц военной техники,

– добавляют в Генштабе.

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