Вышли из строя Starlink: в WP рассказали о проблемах ВСУ во время наступления россиян на Харьковщине
Источник:The Washington Post
Еще в первый день недавнего российского наступления в Харьковской области терминалы Starlink вышли из строя. Их используют украинские защитники на фронте.
Интересно, что спутниковые интернет-терминалы Starlink широко используются также российскими войсками в Украине. В частности, для координации атак, управления беспилотниками и другими видами военной техники.
Смотрите также Крупнейшая за 20 лет магнитная буря вывела из строя спутники Starlink
Очень большая проблема для Сил обороны
The Washington Post пишет, что 125-я бригада территориальной обороны Украины, растянувшаяся примерно на 43-километровом участке границы Харьковской области с Россией, использовала разведывательные дроны для ежедневного наблюдения.
Бойцы следили за тем, как Россия неуклонно наращивает силы для возможного нападения. Однако, как утверждает издание, тем утром, 10 мая, бригада потеряла все видеотрансляции из-за российских радиоэлектронных помех.
Так, как выяснилось, терминалы Starlink вышли из строя и перестали работать. Командир подразделения дронов в бригаде сообщил журналистам, что в какой-то момент они остались полностью "слепые".
Это была самая большая проблема, мы не видели, как они передвигались, мы работали только по рации или телефонами, где они еще работали,
– рассказал защитник.
Какая сейчас ситуация в Харьковской области: главное
- На Харьковщине продолжаются активные бои, а Силы обороны не дают врагу закрепиться. Сейчас украинские бойцы осуществляют зачистку улиц на севере Волчанска.
- Город Волчанск остается целью россиян во время наступления на Харьковщину. В то же время оккупанты не планируют останавливаться и имеют другие планы. Об этом Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами.
- В то же время, по словам президента, главное на сегодня – Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию. Зеленский отметил, что на некоторых направлениях враг совсем не продвинулся.
- Также президент говорит, что Силы обороны стабилизировали продвижение россиян на севере Харьковской области. Сейчас самая глубокая точка продвижения врага – 10 километров.
- Буданов считает, что главная цель наступления на Харьковщину – создать хаос и панику для того, чтобы заставить наши группировки отходить на восточных направлениях и дестабилизировать ситуацию внутри страны.
- Между тем руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предположил, что Россия намерена "торговаться" за счет захваченных населенных пунктов Харьковской области. Кремль хочет положить их на стол переговоров в обмен на другие территории.