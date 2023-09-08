Угроза с севера уже меньшая: почему россияне забрали авиацию и технику из Беларуси
Оккупанты начали выводить с территории Беларуси личный состав и технику. Угроза наступления с этой стороны существенно упала.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, заметив, что долгое время угроза наступления со стороны Беларуси была достаточно маловероятной.
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Почему оккупанты выходят из Беларуси
Как подчеркнул Свитан, угроза наступления со стороны Беларуси существенно уменьшилась, когда удалось изгнать оккупантов с Севера Украины. Россияне испытывали недостаток личного состава и сосредоточили его на других направлениях.
С тех пор они завозили определенные резервы в Беларусь для обучения на полигонах. Однако преимущественно там было не более 10 тысяч личного состава.
Сейчас даже этого там нет. Россия все более или менее подготовленное бросает в боевые задания. Там понимают, что на некоторых позициях фронт провисает. А в общем количественного состава, который мог бы наступать с Севера, у них на данный момент не было,
– рассказал Свитан.
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Сейчас оккупанты, например, на Лимано-Купянском направлении разместили около 100 – 120 тысяч личного состава. Но даже с таким количеством захватчиков они не могут продвигаться вперед. Поэтому 10 тысяч россиян в Беларуси на тот момент особой угрозы не представляли.
Ситуация в Беларуси: коротко
- Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что оккупанты в рамках ротации вывели почти все свои подразделения из Беларуси. Захватчики используют эту территорию как площадку для подготовки собственных подразделений. Там периодически находилось около 10 – 11 тысяч российских военных.
- Такую же информацию предоставил "Беларуски Гаюн". Они отметили, что с территории Беларуси также вывели российскую авиацию.
- Недавно Беларусь обвинила Польшу в нарушении авиапространства. Там утверждали, что польский Ми-24 залетел в Беларусь. В Варшаве опровергали эту информацию.