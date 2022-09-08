Конечно, провальный, – эксперт объяснил, почему Залужный не исключает новое наступление на Киев

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что война с россией будет продолжаться и в 2023 году. Он также не исключает и новое наступление на Киев, поскольку, как военный, рассматривает все возможности, даже маловероятные.

Такое мнение 24 канала озвучил военный эксперт Игаль Левин. Ранее важнейшие аспекты из статьи Залужного о ситуации на фронте проанализировал Александр Мусиенко .

К теме С 24 февраля у ВСУ достигнута в 20 раз меньше, чем враг, – Залужный о том, как это исправить

У врага нет сил наступать на Киев

Левин рассказал, что пока у врага нет сил наступать на Киев. У них недостаточно сил даже для того, чтобы удержать участки, где ВСУ наступают. Однако Залужный – это профессиональный военный, а ни один профессиональный военный не может ничего гарантировать на 100%.

Завтра безумная власть в кремле объявит мобилизацию, которая у них, конечно, провалится. Вот этим неорганизованным сбродом они могут попытаться наступать на Киев, конечно, провально. У теории невысокие шансы, но они есть,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что путин может подключить вооруженные силы Беларуси как отчаянный последний шаг. Шансы тоже небольшие, но они есть. Любой профессиональный военный рассматривает все возможности, даже если они возможны на 1%.

Россияне хотят оккупировать Запорожье и всю Донецкую область

По словам Левина, в статье Залужного говорится и о планах и желаниях кафиров. Для того чтобы понимать дальнейшие действия врага, следует понимать то, чего он хочет.

"Это Запорожье, Донецкая область, Киев или десант во Львов. Конечно, десант во Львов это нереально, поэтому этот вариант и не рассматривается. Другие же риски существуют, хоть и небольшие, но их все равно профессиональные военные рассматривают", - подытожил военный эксперт. .

Левин объяснил, почему Залужный не исключает новое наступление на Киев: смотрите видео

Статья Залужного: кратко