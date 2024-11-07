Новое наступление на Курщине: враг снова атакует на нескольких направлениях, – DeepState

Силы Обороны успешно остановили основные атаки России на Курщине. Оккупанты не собираются сдаваться и готовят новые массированные штурмы.

Украинские силы обороны в Курской области подверглись значительному давлению от российских войск, которые возобновили атаки на нескольких направлениях. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на DeepState.

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Как враг наступает на Курщине

Атаки активизировались на Погребках, Зеленом Шляхе, Дарьино и Суджи. На большинстве из этих участков украинским силам удалось сдержать основной натиск, а по направлению Суджи ситуация еще уточняется.

Карта DeepState о наступлении российских войск в Курской области

Обратите внимание! По данным DeepState, российские подразделения не собираются останавливаться на достигнутом и готовятся к новым попыткам массированных штурмов с привлечением дополнительных подкреплений.

Для продвижения оккупанты используют традиционную тактику десантирования пехоты с БМП.

Что известно о наступлении на Курщине: последние новости