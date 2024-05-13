Находиться в Волчанске невозможно: Синегубов рассказал, что происходит на Харьковщине

Ситуация на Харьковщине обострилась, там российские оккупанты 10 мая прорвали границу. Сейчас под постоянными обстрелами находятся приграничные населенные пункты, продолжается эвакуация.

На Липецком направлении враг пытается занять стратегическую позицию на дамбе, но ВСУ его сдерживают. Также захватчики не оставляют попыток захватить Волчанск, кое-где идет стрелковый бой, но ситуация контролируемая, передает 24 Канал с брифинга председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

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Оперативная ситуация на Харьковщине

"Враг выбрал новую тактику. Он идет малыми группами по 5 человек, чтобы так пройти к подкреплению и закрепиться. Пытается занимать лесополосы. Силы обороны обнаруживают оккупантов и уничтожают", – рассказал Олег Синегубов.

По состоянию на вечер 13 мая удалось эвакуировать 5900 человек. Всего в Волчанске еще находится 200 человек, их должны вывезти. Относительно пленных гражданских и волонтеров, то эту информацию проверяют.

Враг пытается полностью уничтожить Волчанск, он бьет танками, артиллерией, поэтому находиться в населенном пункте не то что опасно, а фактически невозможно,

– подчеркнул Синегубов.

Оккупанты постоянно испытывают различные тактики: пытаются взять Волчанск в окружение, полуокружение. Кое-где отдельные группы выходили с восточного, южного направлений, однако их уничтожают. Врага пока сдерживают. Бой продолжается на окраине города.

Вчера (12 мая – 24 Канал) полицейские уговаривали женщину из Липцев уехать. Она не поехала. Сегодня ее вывезли с частичной ампутацией конечности из-за обстрела,

– добавил председатель Харьковской ОГА.

Активные бои ведутся за село Лукьянцы. Там было продвижение, однако наши воины пытаются уничтожить силы оккупантов.

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Спасатели и медики – цель для России

Было принято решение о дислокации Волчанской больницы, подразделения ГСЧС тоже перевели на другую локацию. На этом направлении очень трудно работать любой спецтехнике, враг простреливает дороги, фиксируют пожары в лесополосах. Спасателей оккупанты считают приоритетной целью.

Когда полиция вывозила на своих машинах (гражданских людей – 24 Канал), российские военные из автоматов стреляли на поражение по водителю. Авто бронированное и все выжили, в том числе и эвакуированные,

– сказал председатель Харьковской ОВА.

На всей территории, где врагу удалось продвинуться, идут активные боевые действия. Силы противника уничтожают, а ключевыми местами сейчас являются Липцы, Волчанск и другие стратегические населенные пункты.

К сожалению, случались единичные случаи, когда гражданские встречали врага и проводили в дома. С этими фактами уже работает СБУ.

Были ли созданы фортификации

Важно не поддаваться влиянию российских манипуляций. Любые высказывания, что враг якобы зашел очень легко и беспрепятственно прежде всего является неуважением к нашим военным, которые встретили его огнем. По словам Синегубова, все задачи, которые стояли перед администрацией – выполнены.

Сейчас цель россиян оттянуть наши силы от Восточного фронта, захватить новые территории. Впрочем, украинские военные наносят оккупантам серьезные потери. Зато враг, кроме террора и уничтожения мирных городов, стратегических целей не достиг.

Что касается города Харьков, то, к сожалению, его по-прежнему обстреливают. Главная угроза – ракеты и управляемые авиационные бомбы.

"Мы ожидали определенного расширения фронта, в частности на Золочевщине, не исключаем, что это до сих пор возможный сценарий. Враг может усиливать на том или ином направлении, потому что не имеет успехов на тех позициях, где планировал", – подчеркнул Синегубов.

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