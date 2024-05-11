"Харьков взят в клещи": россияне заранее готовили ложь об "успешном наступлении"

Вчера оккупанты прорвали границу на севере Харьковской области и зашли в несколько населенных пунктов. В Центре стратегических коммуникаций говорят, что враг заранее готовил информационное сопровождение для своего наступления.

Еще перед началом российского контрнаступления пропагандисты прекрасно знали ложь, которую будут пытаться скормить украинцам. Аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Сергей Жуков рассказал в эфире телемарафона, что это стандартная практика боевых действий, передает 24 Канал.

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Враг хочет сломать наш дух

Так, эксперт обратил внимание, что со вчерашнего дня сеть российских военкоров и других прокремлевских медиаканалов распространяет ИПСО. Вражеские СМИ рассказывают, что, мол, оккупационная армия успешно продвигается вперед, занимает какие-то населенные пункты, захватывает много пленных и вот-вот возьмет Харьков в клещи.

Жуков объясняет, что такими сообщениями противник намеренно пытается вызвать панику и деморализовать гражданское население и наших защитников.

Ранее военные, комментируя события на Харьковщине, заявляли, что противник проводит так называемые демонстрационные действия вдоль госграницы, чтобы усилить давление на защитников. Главная цель противника – отвлечь наши силы с главных направлений.

Также враг прибегает к террористическим ударам по гражданскому пограничнику. Он делает это для запугивания мирных людей и дестабилизации обстановки в регионе.

Наступление на Харьковщине: что известно