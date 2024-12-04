Готовы 300 лодок для форсирования Днепра: в ОВА заявили, что Россия скоро будет наступать на Херсон

Россия поспешно наступает на Востоке, чтобы захватить как можно больше территорий до инаугурации Трампа и его предложения о мире. Также враг планирует активизироваться на южном фронте.

По словам украинских военных, противник уже готовит масштабное наступление в Запорожской области, проводя перегруппировку и накопление техники. А как рассказал в интервью The Finacial Times глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в ближайшие планы россиян входит новое наступление на Херсон, передает 24 Канал.

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Россия попытается повторно оккупировать Херсон

Прокудин отметил, что с середины июля 2024 года захватчики усилили обстрелы города. Херсон и соседние села на западном берегу Днепра подверглись более 9500 атакам с применением небольших беспилотников, в результате чего погибли по меньшей мере 37 человек и сотни получили ранения.

Официальные лица в Украине предполагают, что активизация террора против херсонцев является частью плана России усилить давление на Киев до того, как Дональд Трамп вернется в Белый дом. Кроме того, оккупанты готовятся к потенциальному наступлению через реку Днепр.

Россия хочет начать здесь еще одно наступление,

– сказал Прокудин, добавив, что российские силы собрали 300 лодок для форсирования реки.



Представитель южных сил Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что оккупационные войска пытаются захватить речные острова и подойти ближе к западному берегу Херсона. Недавно они осуществили большое наступление на остров Казацкий к северо-востоку от города, вблизи Новой Каховки.

Угроза снова нависла над Херсоном в тот момент, когда захватчики на Востоке достигают самых быстрых территориальных достижений с первых недель вторжения 2022 года.

К слову, ранее были замечены тренировки россиян по форсированию Днепра возле Антоновского моста в Херсоне.