Россияне ежедневно пытаются форсировать Днепр, – в Силах обороны Юга об угрозе для Херсона
Захватчики не оставляют намерений повторно оккупировать Херсон. Для этого враг предпринимает постоянные попытки закрепиться на правом берегу Днепра.
20 декабря утром россияне предприняли попытку прорваться к Херсону, но получили отпор, передает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Сил обороны Юга Украины Владислава Волошина в эфире телемарафона.
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Россияне постоянно пытаются прорваться в Херсон
По словам Волошина, оккупанты ежедневно осуществляют по несколько попыток переправиться на острова, которые находятся контролем Сил обороны, и на правый берег. Враг пытается захватить плацдарм на правом берегу, разместить там огневые средства, чтобы усиленно обстреливать населенные пункты, в частности Херсон.
Поэтому, заметил спикер, чего-то экстраординарного 20 декабря не произошло. Вчера россияне пытались форсировать реку в районе Антоновского моста.
Для этого противник увеличил количество артиллерийских обстрелов, начал вести именно огонь из РСЗО, с крупнокалиберной артиллерии по Херсону и пригороду. И во время этого артобстрела пытался малой группой переправиться в районе Антоновского моста. Однако Силы обороны сработали на опережение, и как следствие – противник не смог доплыть даже до середины Днепра.
К слову, еще в конце ноября в Силах обороны сообщали о том, что российские войска тренируются форсировать Днепр малыми группами пехоты возле Антоновского моста в Херсоне. В ОВА тем временем отмечали, что враг подготовил 300 лодок для форсирования реки и готовится к повторному наступлению на город.