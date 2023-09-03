Сейчас на Юге самая сложная линия обороны врага: Костенко объяснил угрозы ВСУ

Американское издание The New York Times, ссылаясь на украинских бойцов, сообщило, что ВСУ расширяют контрнаступление на Юге и уже подошли ко второй линии обороны врага. Но сейчас ситуация на фронте может быть даже более сложной, чем раньше.

Об этом 24 Каналу заявил народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко, отметив, что не согласен с тем, что в настоящее время Вооруженные Силы Украины на второй линии обороны россиян.

К теме "Хрупкая линия фронта": Россия "нервничает" из-за прорыва ВСУ и перекидывает войска на Юг

"Я считаю, что мы прошли подразделения охраны, которые были в "серой зоне" непосредственно. И сейчас мы выходим на первую линию – это линия Суровикина. Это самая тяжелая линия, наиболее укрепленная", – сказал Костенко.

Он добавил, что теперь украинские войска будут пытаться ее прорвать, чтобы идти дальше.

Расслабляться рано

Народный депутат отметил, что гражданские могут говорить о том, что первая линия обороны была, когда ВСУ шли к Работино. Однако с военной стороны все сложнее.

Перед вражескими подразделениями первой линии обороны, которые ее держат, есть инженерные заграждения, окопы и минирования. А перед этим еще стоят российские подразделения охраны.

Существует понятие – рота или батальон в боевой охране. Это когда подразделения несколько километров охраняют первую линию, чтобы ее лучше можно было удержать под давлением.

По словам Костенко, когда ВСУ начали проходить эту линию – "карман", который есть на карте, – противник сначала удерживал там небольшие войска. Однако потом, когда украинская армия начала давить, враг начал бросать туда все больше и больше своих сил.

Там, где должны быть вражеские батальоны, было гораздо больше людей. Так оккупанты хотели остановить ВСУ именно перед подходом к первой линии.

Я считаю, что первая линия – это как раз за Работино – линия Суровикина. Там есть противотанковые рвы, "зубы дракона" – вот основная линия – первая,

– сказал секретарь оборонного комитета Верховной Рады.

Как ВСУ продвигаются на Юге: смотрите видео

Дальше есть еще две линии. Глубина обороны врага достигает 20 километров. Вторая и третья линии не так укреплены, как первая. Однако, Роман Костенко добавил, что у россиян есть возможность их постоянно совершенствовать.

"Поэтому расслабляться рано. Впереди еще достаточно тяжелый труд", – подчеркнул народный депутат.

Контрнаступление ВСУ: важно