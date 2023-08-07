Есть все предпосылки для обрушения Южного плацдарма: готова ли Россия удержать этот участок фронта

Украинские силы имеют определенные успехи на Юге и постепенно продвигаются в глубь второй линии обороны врага в районе села Работино.

Военный эксперт Петр Черник отметил, что этими действиями украинские силы пытаются сделать пробоины в обороне врага. А затем должны совершить классический манёвр охвата. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Есть предпосылки

В то же время, для украинских сил остается важным выполнить главную задачу на Юге.

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Если поделить фронт на две большие части – Восточный плацдарм, где есть Купянск, Бахмут и Марьинка, и Южный плацдарм, где все остальные направления фронта, то сейчас важно создать предпосылки для обрушения именно Южного плацдарма. Он должен обвалиться полностью – до Перекопского перешейка, включая выход на Северное Приазовье. Предпосылки для этого есть,

– заметил военный эксперт.

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Сейчас россияне серьезно укрепляют Перекопский перешеек дефицитными ресурсами. Петр Черник отметил, если бы они были уверены, что удержат Юг, то не делали бы этого.

Ситуация на Южном направлении

Россияне всеми способами пытаются остановить наступление ВСУ на Юге. Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что на Мелитопольском и Бердянском направлениях враг минирует территорию в три слоя. При этом минирует не только позиции, но и все направления движения.

Также оккупанты прочно укрепляют и бетонируют важные для них господствующие высоты.

По сообщению командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, захватчики применили химические снаряды в районе Новоданиловки. Оккупанты произвели два артиллерийских обстрела с РСЗО боеприпасами, содержащими химическое вещество – возможно хлорпикрин.

Командующий группировкой подчеркнул, что таким образом противник пытается остановить наступление ВСУ на Юге.

В то же время аналитики Института изучения войны отмечают, что удары украинских сил в частности по Чонгарскому мосту позволят Украине создать условия для будущих наступательных действий. Таким образом ВСУ отрезают группировку оккупантов на Юге и разрушают их логистику.