Эпицентр боев на Луганщине: в ОВА назвали город, который неустанно штурмуют россияне

На Луганщине продолжаются ожесточенные боевые столкновения. Враг не оставляет амбициозной цели выйти на административные границы области.

Российское минобороны заявило о якобы захвате Белогоровки, что на Луганщине. Глава ОВА Артем Лысогор опроверг ложь оккупантов. Он отметил, что город остается под контролем Вооруженных Сил. В то же время чиновник признал, что ситуация в Белогоровке – очень тяжелая.

Смотрите также Несут еще большую угрозу для оккупантов: морские дроны Sea Baby отныне оснащены "Градами"

Основная цель россиян на Луганщине

По словам Лысогора, Белогоровка находится под постоянным обстрелом врага. Такая же непростая обстановка и в других населенных пунктах Луганщины, в частности, в Кременском лесничестве и в районе населенных пунктов Терны и Невское.

Чиновник заявил, что в направлении Белогоровки продолжается обострение. Враг третий день пытается штурмовать этот город. Противник несколько раз пробовал атаковать колоннами. Он прибегал к так называемым "мясным штурмам" при поддержке тяжелой артиллерии, однако успеха не достиг. Защитники продолжают поражать оккупантов и наносить им значительные потери.

Где расположена Белогоровка, которую атакуют россияне: смотрите на карте

Так, Лысогор рассказал, что на Луганщине все больницы полностью заполнены ранеными российскими военными, а морги – телами погибших.

Какая ситуация на Луганщине: что известно