Силы обороны готовы, – Минобороны о возможном обострении ситуации на Сумщине
На фоне российского наступления на Харьковщину, власти заявили о возможном обострении ситуации и на Сумщине. Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин в среду, 15 мая, заверил, что ВСУ готовы к этому.
Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что наступление на Харьковщине будет продолжаться еще несколько дней, а потом Россия перейдет в наступление на Сумщине. Поэтому сейчас на Сумском направлении среди военных боевая готовность. Об этом в эфире телемарафона рассказал Дмитрий Лазуткин, передает 24 Канал.
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Силы обороны готовы дать отпор
Дмитрий Лазуткин заверил, что защита границы осуществляется.
Сейчас на Сумском направлении сосредоточены определенные силы, которые будут реагировать на возможное наступление России.
Не будем говорить, в каком количестве и где. Но планы врага известны, и принимаются соответствующие меры,
– сказал Дмитрий Лазуткин.
Что известно о возможном наступлении на Сумщину
- Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия одновременно готовила наступление на Харьковскую и Сумскую области. Планы врага претерпели коррективы, но угроза для Сумского направления сохраняется.
- Сейчас ситуация на Сумщине напряженная. Враг и в дальнейшем придерживается своей тактики обстрелов приграничных населенных пунктов.
- Хотя представитель оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник полноценной масштабной группировки не наблюдают.
- Также ранее Кирилл Буданов отмечал по Сумщине, что в своем городе Суджа россияне удерживают небольшую группировку сил. Глава ГУР заверил, что пока ситуация пока не позволила им приступить к активным действиям и начать осуществление своего плана.
- Между тем местным жителям приграничья рекомендуют переместиться в безопасные места из 10-километровой зоны эвакуации на фоне интенсивный обстрелов Белопольской общины.
- Всего из Сумской области эвакуированы уже более 12,5 тысяч жителей.