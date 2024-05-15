Силы обороны готовы, – Минобороны о возможном обострении ситуации на Сумщине

На фоне российского наступления на Харьковщину, власти заявили о возможном обострении ситуации и на Сумщине. Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин в среду, 15 мая, заверил, что ВСУ готовы к этому.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что наступление на Харьковщине будет продолжаться еще несколько дней, а потом Россия перейдет в наступление на Сумщине. Поэтому сейчас на Сумском направлении среди военных боевая готовность. Об этом в эфире телемарафона рассказал Дмитрий Лазуткин, передает 24 Канал.

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Силы обороны готовы дать отпор

Дмитрий Лазуткин заверил, что защита границы осуществляется.

Сейчас на Сумском направлении сосредоточены определенные силы, которые будут реагировать на возможное наступление России.

Не будем говорить, в каком количестве и где. Но планы врага известны, и принимаются соответствующие меры,

– сказал Дмитрий Лазуткин.

Что известно о возможном наступлении на Сумщину