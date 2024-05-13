Россияне взяли в плен жителей Волчанской громады во время наступления на Харьковщине

Российские оккупанты взяли в плен жителей Волчанской громады. Они насильно упекли людей в подвал в субботу, 11 мая.

Прокуратура уже начала досудебное расследование по факту взятия в плен гражданского населения громады.

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Россияне закрыли местных жителей в подвале

По данным следствия, во время наступательных действий российская армия взяла в плен местных жителей Волчанска и насильно удерживает их в подвале.

Некоторым из пленных удалось убежать от россиян в понедельник, 13 мая. Люди добрались до волонтеров и сейчас находятся в безопасности.

Жители Волчанской громады рассказывают о российском плену: смотрите видео

Пострадавшие рассказали, что во время пребывания в подвале они неоднократно слышали разговоры оккупантов о том, что мирное население нужно расстрелять. Спасенные также говорят, что их заставляли оказывать россиянам медицинскую помощь.

Указанные действия представителей государства-агрессора являются прямым нарушением Конвенции о защите гражданского населения во время войны, участниками которой являются, в частности, Украина и Российская Федерация,

– отмечают в прокуратуре.

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