Захват Донетчины и Луганщины до конца года: в ВСУ объяснили, способна ли на это Россия
Россияне установили новую дату по выходу на границы Донецкой и Луганской областей. Это уже не первый дедлайн, называемый в России. Однако до сих пор ни одну цель до указанного срока выполнить так и не смогли.
Желание захватить Донбасс и Луганщину границы связаны в частности с политическим, а не стратегическим фактором. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.
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"Я уже сбился с этих дедлайнов, сколько их уже было. А мы еще раз доказали, что ВСУ – это лучший срывает дедлайны для оккупантов", – подчеркнул Илья Евлаш.
Почему россияне ставят новые термины
Российские власти без устали генерируют новые дедлайны и даты, без надежды надеясь на успехи своей армии. Они уже и хотели остановить контрнаступление Вооруженных Сил Украины и сейчас планируют выйти на админграницы Донбасса и Луганщины. И первый, и второй замысел россиян – далеки от реальности.
Ближайшие планы или о взятии Купянска до нового года, или другие – это, конечно, полный бред. Необходимо понять, что мы уже 9 лет сражаемся с Россией. Мы знаем большинство неожиданностей врага, в частности, что он может и на что он способен,
– подчеркнул Евлаш.
Установление новых дедлайнов – это одна из тактик российского военно-политического руководства по созданию иллюзии мощи и мощи своей армии. Для этого было очень распиарено наступление на Авдеевку, мол, россияне все очень быстро захватят и пойдут дальше. Но на действии все не так положительно и легко.
"Россия руководствуется не какой-либо стратегической или тактической целесообразностью, а политической. Победа будет та, которую "назначит" недопрезидент Владимир Путин или которую озвучат их военкоры в своих "Z-каналах". Они за победу воспримут во что бы то ни стало", – отметил глава пресс-службы Восточной группировки войск.
Важным фактором, диктующим свои условия, президентские выборы в России. Они пройдут уже в марте 2024 года. Собственно, после оккупации Бахмута у российских оккупантов не было. Поэтому Кремлевские власти снова прибегают к старой тактике – дедлайнам, чтобы хоть что-то показать на внутренний рынок.
Илья Евлаш о дедлайнах оккупантом: смотрите видео
Какая ситуация на фронте
- Контрнаступление ВСУ продолжается. Украинские военные имеют определенные успехи у Вербового, что в Запорожской области. Силам обороны удалось продвинуться на 400 метров вперед.
- Кроме того, ВСУ наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Там бойцы мощно уничтожают и истощают врага. Россияне, кстати, безрезультатно пытаются вернуться на утраченные позиции у Клещеевки.
- Следует особо отметить и то, что подразделения двух бригад морской пехоты удачно совершили штурм через Днепр на левом берегу. Информацию об этом активно распространять так называемые российские "военкоры". В ISW отмечают, что россияне очень озабочены активностью ВСУ, потому что предполагают, что это только начало масштабной операции.