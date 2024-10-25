Могут ли россияне дойти до Запорожья: Черник оценил возможности врага

Есть угроза, что Россия может планировать наступление на Запорожье. Оккупанты активизировали использование полигона вблизи временно оккупированного Бердянска. Вероятно, формируют там "ударный кулак" для активных боевых действий.

Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что для того, чтобы по-настоящему организовать глубинную операцию для прорыва в районе Запорожья и дойти до самого города, оккупантам нужно значительное количество войск. Говорится о как минимум сорокатысячном корпусе.

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Силы россиян для наступления

Петр Черник подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины показывают фантастические результаты уничтожения россиян на поле боя. За сентябрь 2024 года установлен очередной рекорд – ликвидировано более 38 тысяч оккупантов.

Россиянам удается за месяц восстанавливать свои потери на 36 – 38 тысяч военных. Информации о большем количестве пока нет.

Это (сообщение о наступлении на Запорожье – 24 Канал) может быть классическим ИПСО, чтобы отвлекать наше внимание и нагнетать страх,

– сказал военный эксперт.

Наступательная операция, по его словам, может состояться, но приближается сезон мокрой погоды.

"Как только начнутся дожди, то ни о какой большой прорывной операции говорить не придется. Хотя очередной акт безумия оккупантов все же возможен", – высказался Черник.

Военный эксперт предположил, что россияне могут в таких сложных погодных условиях использовать северокорейскую дивизию, чтобы испытать их возможности.

Я не утверждаю, что так будет, ведь, по моему анализу, это очень маловероятный сценарий, однако это возможно,

– отметил он.

К слову, украинские военные считают, что Россия может готовить наступление на Запорожье, чтобы усилить свои позиции в регионе, но ВСУ готовы к такому сценарию. Офицер 59-й мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий отметил, что украинские защитники хорошо знают местность и смогут минимизировать риски.