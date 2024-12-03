Хватит ли россиянам сил, чтобы дойти до Запорожья: в ЦПД высказались о планах врага

Россияне в Запорожской области продолжают подготовку к определенным действиям. Однако не стоит путать область и непосредственно город Запорожье.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

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Что на самом деле происходит на Запорожском направлении

Андрей Коваленко отмечает, что говоря о Запорожском направлении и подготовке действий врага на нем, важно не путать Запорожскую область и Запорожье.

Он заметил, что Силы обороны готовы к действиям, которые планируют россияне в Запорожской области.

Но сил для наступления на сам город Запорожье у врага сейчас недостаточно. Это совсем другой масштаб по ресурсам и живой силе, чем у врага сейчас есть,

– отмечает он.

Глава ЦПД расстроен тем, что некоторые эксперты в соцсетях грешат и постоянно говорят о Запорожье, еще и перекручивают слова других военных. Коваленко призывает не делать этого. В то же время такие действия со стороны россиян понятны, ведь продолжается информационная война.

Что сейчас происходит в Запорожской области: смотрите карту

Заметим, после атаки 28 ноября Андрей Коваленко отмечал, что у россиян есть ресурс на комбинированные массированные атаки до конца зимы. Стратегию они не планировали менять, делая запасы. Однако Украина будет отбиваться.