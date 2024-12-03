Есть ли вероятность большого наступления на Запорожском направлении в ближайшее время

На Времовском направлении в Запорожской области враг продолжает вести активные боевые действия, однако признаков подготовки крупного наступления врага пока нет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя сил обороны Юга Украины Владислава Волошина в эфире "Мы-Украина".

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Враг штурмует наши позиции малыми группами пехоты, применяя иногда боевые бронированные машины под прикрытием дронов и авиации. Уже где-то дней 10 ситуация практически одинакова: ежедневно осуществляется по 15 – 20, а то и 30 штурмов, как было вчера,

– отметил Волошин.

В то же время спикер отметил, что проведение масштабного наступления требует значительных ресурсов – большого количества техники, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, которые трудно скрыть в открытой местности.

Россияне не смогут стянуть силы

Так, по его словам, для того, чтобы осуществить большое наступление, врагу необходимо собрать значительные силы.

"Сделать это в степи, где трудно спрятаться, было бы невозможно остаться незамеченными для нашей разведки", – добавил спикер.

Более того, пока украинская разведка не фиксирует признаков подготовки российскими войсками масштабных наступательных действий. Поэтому такой опасности в ближайшей перспективе – нет.

"Российская армия сможет собрать огромную силу за 3 – 5 дней и начать наступление, в этом сомневаемся как мы, так и наша разведка", – подытожил он.

К слову, глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сегодня, 3 декабря, сообщил, что российские оккупанты готовятся к наступательным действиям на Запорожском направлении, но для Запорожья угрозы нет.