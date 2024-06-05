Россия отправляет на Харьковщину "кого не жалко": о чем это сигнализирует

Аналитики ISW сообщили, что российские военные массово отказываются участвовать в боевых действиях. Такое нежелание возникло не на пустом месте. Среди рядовых солдат ходят слухи, что на Харьковщине настоящая "мясорубка".

Российское военно-политическое руководство отправляет на фронт всех, кого не жалко. Это происходит даже в принудительном порядке. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, что такие действия совершаются ради одной цели.

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Чего стремится достичь Россия

В мае был установлен абсолютный рекорд по количеству уничтоженных российских оккупантов, именно пехотной составляющей – почти 39 тысяч личного состава. Потери начали расти именно после того, когда Россия открыла новый фронт на севере Харьковщины – Липецкое и Волчанский направления.

Оккупанты используют пехотную компонентную как основу для продолжения наступательных действий. Они применяют потенциал не только группы войск "Белгород", который формировали задолго до 10 мая. Россияне также тянут подразделения из группы войск "Запад", "Юг" и "Днепр". Все для того, чтобы продолжать наступление на Харьковщине.

Если они увеличили количество потерь почти на 10 тысяч всего лишь за три недели, это же произошло не просто так. Это произошло потому, что россияне пытаются иметь какой-то успех на каком-то из направлений. Между собой даже распространяют информацию, что Харьковщина для них является такой себе мясорубкой, куда не надо идти,

– сказал Коваленко.

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Почему россияне часто совершали самоубийство на фронте

По словам военно-политического обозревателя, оккупанты стали чаще сдаваться в плен, потому что не хотят воевать. Поскольку российское руководство посылает солдат на миссии, которые являются самоубийством. Они выглядят следующим образом: или погибнуть, или сдаться в плен Украине. Россиянам гораздо выгоднее выбирать второй вариант, чем воевать, ведь наше государство придерживается правил Женевской конвенции.

Хотя раньше были случаи, в частности на Авдеевском направлении, когда россияне оказывались в безвыходной ситуации – только плен. Однако они выбирали самоубийство, даже не имея каких-то ранений. Их просто запугал путинский режим.

Они для себя понимали какую-то эфемерную историю, что украинцы в плену с ними что-то сделают. Видимо, в трансгендера их превратят, и тогда только путь в "гейропу" и никуда больше. Так что, из-за этого они стреляли себе в висок или подрывали себя на гранате,

– отметил Александр Коваленко.

Теперь уже другой контекст событий, россияне действительно начинают сдаваться в плен. Возможно, в перспективе это станет именно той возможностью, которая будет иметь соответствующее влияние на российское общество.

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