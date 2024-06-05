Російське військово-політичне керівництво відправляє на фронт усіх, кого не шкода. Це відбувається навіть у примусовому порядку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, що такі дії вчиняються задля однієї мети.

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Чому прагне досягти Росія

У травні було встановлено абсолютний рекорд щодо кількості знищених російських окупантів, саме піхотної складової – майже 39 тисяч особового складу. Втрати почали зростати саме після того, коли Росія відкрила новий фронт на півночі Харківщини – Липецький та Вовчанський напрямки.

Окупанти використовують піхотну компонентну як основу для продовження наступальних дій. Вони застосовують потенціал не тільки групи військ "Бєлгород", який формували задовго до 10 травня. Росіяни також тягнуть підрозділи з групи військ "Захід", "Південь" та "Дніпро". Все для того, аби продовжувати наступ на Харківщині.

Якщо вони збільшили кількість втрат майже на 10 тисяч всього лише за три тижні, це ж відбулося не просто так. Це відбулося тому, що росіяни намагаються мати якийсь успіх на якомусь з напрямків. Між собою навіть розповсюджують інформацію, що Харківщина для них є такою собі м'ясорубкою, куди не треба йти,

– сказав Коваленко.

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Чому росіяни часто вчиняли самогубство на фронті

За словами військово-політичного оглядача, окупанти стали частіше здаватися в полон, бо не хочуть воювати. Оскільки російське керівництво посилає солдатів на місії, які є самогубством. Вони виглядають наступним чином: або загинути, або здатися в полон Україні. Росіянам набагато вигідніше обирати другий варіант, ніж воювати, адже наша держава дотримується правил Женевської конвенції.

Хоча раніше були випадки, зокрема на Авдіївському напрямку, коли росіяни опинялися у безвихідній ситуації – лише полон. Проте вони обирали самогубство, навіть не маючи якихось поранень. Їх просто залякав путінський режим.

Вони для себе розуміли якусь ефемерну історію, що українці в полоні з ними щось зроблять. Мабуть, у трансгендера їх перетворять, і тоді тільки шлях в "гейропу" і нікуди більше. Отже, через це вони стріляли собі в скроню або підривали себе на гранаті,

– зазначив Олександр Коваленко.

Натепер вже інший контекст подій, росіяни дійсно починають здаватися в полон. Можливо, в перспективі це стане саме тією можливістю, яка матиме відповідний вплив на російське суспільство.

Цікаво! 2 червня ОСУВ "Хортиця" повідомило, що на Харківщині Сили оборони України взяли в полон 60 окупантів.

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