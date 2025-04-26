Россия заявила о расширении "буферной зоны" на Сумщине: в СНБО отреагировали

26 апреля начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил диктатору, что, мол, оккупационные силы продолжают расширять буферную зону на Сумщине, которая составляет уже более 90 километров квадратных.

Оккупанты заявляют о якобы захвате четырех населенных пунктов в Сумской области. В Центре противодействия дезинформации отреагировали на сообщения россиян, передает 24 Канал.

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Что говорят в ЦПД

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что враг проводит штурмы в приграничье Сумской области. Впрочем, все наступательные действия противника активно останавливаются нашими воинами.

Кроме того, чиновник отметил, что Силы обороны продолжают операцию на Курщине.

Отметим, что сегодня Герасимов доложил о якобы "полном освобождении" Курской области от ВСУ. В украинском Генштабе назвали заявления оккупантов желанием выдавать желаемое за действительное.

Какова ситуация на Сумщине

Институт изучения войны сообщил, что геолокационные кадры за 25 апреля показывают, что врагу удалось продвинуться вдоль улицы Труда в южной части села Журавка.

Аналитики DeepState 24 апреля рассказали, что на Сумщине прекращаются попытки врага зайти глубже на местности. В частности, идет закрепление и накопление врага в районе Басовки, а также попытки продвинуться в направлении Локни. Противник также проводит накопление сил в Журавке и пытается подойти к северным окраинам Беловодов. Силы Обороны, в свою очередь, прилагают максимальные усилия, чтобы не допустить успех россиян.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский предупреждал о планах врага усилить наступление на Сумскую область. На этом направлении, по словам главы государства, противник сосредоточил более 60 тысяч солдат.