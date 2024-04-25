Полковник запаса предположил, каким может быть "большое наступление" России во время саммита НАТО
По сообщению издания Atlantic Council, Владимир Путин может воспользоваться возможностью начать "большое наступление" во время саммита НАТО 9 июля в Вашингтоне с целью унизить Альянс. Однако на что-то большее, кроме локальной военной операции, Россия не способна.
Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что россияне могут подкрепить свои силы для наступления на Восток. Таким образом они будут отвлекать внимание россиян от саммита НАТО.
Интересно Я рассчитываю, что мы сможем разбить их планы, – Зеленский о подготовке к наступлению России
Не будет масштабного наступления
По словам Свитана, россиянам до начала саммита НАТО хватит времени, чтобы накопить силы только для локальной атаки. Это не будет какая-то масштабная операция.
Это может быть Часов Яр, Курахово, Покровск, Угледар для внутренних нужд,
– подчеркнул военный эксперт.
Россияне, по мнению Свитана, не собираются что-то доказывать НАТО или Европе, а имеют целью покрыть весь "негатив" для россиян, который принесет им саммит НАТО.
Какую-то "вишенку на торте" попытаются преподнести,
– добавил военный эксперт.
Ситуация на линии фронта: последние новости
- В течение 23 апреля произошло 101 боевое столкновение на линии фронта. На Бахмутском и Авдеевском направлениях ВСУ отбили более 40 атак врага.
- Оккупанты несут сильные потери во время штурмов Часового Яра, а также на других направлениях Бахмута. По линии фронта враг применяет сотни ФАБов ежедневно.
- Бахмутское направление остается одним из самых сложных и ожесточенных на фронте. Россияне любой ценой пытаются полностью захватить село Ивановское, западные окраины Богдановки и, конечно, ворваться в Часовой Яр.
- Еще одним сложным направлением является Новопавловское. Там продолжаются активные бои, и, к сожалению, у врага есть продвижение. Тяжелые бои идут за село Красногоровка.