"Ситуация стабилизировалась": топ-генерал США объяснил, почему наступление россиян на Харьковщине остановилось
В мае Россия начала массированное наступление на Харьковщине. Впрочем, украинская армия сумела удержать натиск превосходящих сил противника, перейти к обороне и даже стабилизировать фронт.
По мнению председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Чарльза Брауна, за последние недели ситуация в Харьковской области стабилизировалась. Это произошло благодаря тому, что украинская сторона эффективно выстроила оборонительные линии в этом регионе, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе. Россияне в мае начали на этом участке очередное наступление в надежде достичь стратегических целей.
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Ситуация на Харьковщине стабилизировалась
Браун принял участие в пресс-конференции по итогам 23-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") в Брюсселе. Генерал отметил, что российское наступление в этом регионе отвлекает внимание и возможности украинцев на других направлениях.
Я бы сказал, что сейчас ситуация несколько стабилизировалась, чем была в течение последних нескольких недель. И одна из вещей, на которой украинцы сосредоточиться в течение последних нескольких месяцев, начиная с 24-го, – это развитие своих оборонительных линий. Они достаточно эффективно развивают эти оборонительные линии, что создало определенную стабильность,
– говорит Чарльз Браун.
Однако, генерал отметил, что российское наступление на Харьковщине заставляет Украину перебрасывать часть сил с других направлений, что несколько растягивает оборону.
Браун добавил, что сейчас украинская сторона достаточно хорошо удерживает оборонительные рубежи на Харьковщине. Министр обороны США Ллойд Остин заявил о “замедлении продвижения россиян и стабилизации на этом конкретном участке фронта”. По его словам, пока россияне не имеют силы, которая могла бы “воспользоваться преимуществами прорыва”.
Что сейчас происходит на фронтах Харьковщины
- Военный эксперт Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что российское командование собрало в мае на разных участках фронта войска и бросило их на Харьковское направление без всяких надежд на продвижение. Он отметил, что хоть россияне и отвлекли украинские войска, впрочем, потеряли в Волчанске основные свои силы.
- Командир батальона ударных БпАК "Ахилес" 92 ОШБр Олесь Маляревич рассказал, что на севере Харьковской области боевые действия продолжаются круглосуточно. Ситуация была стабилизирована. ВСУ в последние дни проводили ударно-штурмовые действия, вернули часть украинской территории и закрепились.
- Россияне также планировали осуществить провокацию и на Сумщине, чтобы еще больше растянуть наши силы. Предатель своего народа Рамзан Кадыров сообщил вечером 9 июня, что его бойцы захватили украинское село Рыжевка. Почти сразу местные власти Белопольской общины опровергли его ложь.
- Россияне полностью провалили свое наступление на Харьковщину, которое начали в мае. В ГУР сообщили, что это повлияло на планы и действия врага и на других участках фронта также.