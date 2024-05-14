Отстают на четверо суток: какая цель врага в Харьковской области

Российские оккупанты ведут наступательные действия в Харьковской области. Однако основная цель захватчиков – это не захват Харькова. Для врага крайне важна серая зона.

Это 24 Каналу отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, заявления россиян о планах оккупировать Харьков – это информационно-психологическая операция.

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"Эта информационно-психологическая операция началась с конца 2023 года и продолжается сейчас. Но Харьков не является основной целью для россиян. Для них основная цель – это именно серая зона, где они могут оперировать", – сказал он.

Действия врага на Харьковщине

Александр Коваленко отметил, что в серой зоне происходит диверсионно-террористическая деятельность ограниченного функционала вражеских групп ротного типа, которые входят в состав группы войск "Север", которая была сформирована прежде всего на фундаменте групп войск прикрытия границы "Брянск", "Курск", "Белгород". Их количество было от 30 до 35 тысяч личного состава. Вся эта масса должна была контролировать границу 750 километров.

Основной ударный элемент группы войск "Север", который должен был выполнять действия в приграничной полосе серой зоны Харьковской области – это 44-й и 11-й армейский корпус, которые на начало самой операции были не до конца сформированы. 44-й армейский корпус до конца не сформирован. Ему не хватает соответствующего человеческого ресурса, а также штатной комплектации по технике,

– объяснил он.

Сейчас в районе, где происходят основные боевые действия на Харьковщине, используются элементы двух дивизий. Наступательные действия происходили двумя полковыми элементами, которые имеют, например, общевойсковыми возможностями во время наступательных действий проникновение на территорию противника на 6 – 8 километров. Они должны были выполнить именно такую задачу за несколько часов начала наступательных действий, но не выполнили. 10 мая они смогли продвинуться на 2 – 3 километра.

"По состоянию на 14 мая они выходят на тот уровень, на который у них были ресурсные возможности продвижения согласно их функционалу. Это говорит о том, что они минимум на четверо суток отстают от общего темпа продвижения полкового уровня. То есть даже на этом уровне им не удается выполнить свои основные боевые задачи согласно их функционалу", – подчеркнул военный обозреватель.

Кроме того, в серой зоне присутствовали силы, например, территориальная оборона. Они выполняют функционал торможения противника. В ТрО нет тяжелого вооружения. Оно есть у резервов, которые подтягиваются.

"Основной функционал ТрО – это отстрел боекомплекта, торможение, задержание противника на несколько часов и отход на более выгодные позиции. То есть россияне сейчас занимаются тем, что они продолжают уже четвертые сутки рефлексировать в серой зоне", – добавил Коваленко.

Ситуация находится под контролем Вооруженных Сил Украины. О намерениях врага было известно заранее. Была информация о составе российских подразделений, как они формируются и так далее.

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