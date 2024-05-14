Це 24 Каналу зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, заяви росіян про плани окупувати Харків – це інформаційно-психологічна операція.

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"Ця інформаційно-психологічна операція розпочалась з кінця 2023 року і продовжується зараз. Але Харків не є основною ціллю для росіян. Для них основна мета – це саме сіра зона, де вони можуть оперувати", – сказав він.

Дії ворога на Харківщині

Олександр Коваленко зазначив, що у сірій зоні відбувається диверсійно-терористична діяльність обмеженого функціонала ворожих груп ротного типу, які входять до складу групи військ "Північ", яка була сформована насамперед на фундаменті груп військ прикриття кордону "Брянськ", "Курськ", "Бєлгород". Їхня кількість була від 30 до 35 тисяч особового складу. Уся ця маса повинна була контролювати кордон 750 кілометрів.

Основний ударний елемент групи військ "Північ", який повинен був виконувати дії в прикордонній смузі сірої зони Харківської області – це 44-й та 11-й армійський корпус, які на початок самої операції були не до кінця сформовані. 44-й армійський корпус до кінця не сформований. Йому не вистачає відповідного людського ресурсу, а також штатної комплектації по техніці,

– пояснив він.

Зараз у районі, де відбуваються основні бойові дії на Харківщині, використовуються елементи двох дивізій. Наступальні дії відбувалися двома полковими елементами, які мають, наприклад, загальновійськовими можливостями під час наступальних дій проникнення на територію противника на 6 – 8 кілометрів. Вони повинні були виконати саме таке завдання за декілька годин початку наступальних дій, але не виконали. 10 травня вони змогли просунутись на 2 – 3 кілометри.

"Станом на 14 травня вони виходять на той рівень, на який у них були ресурсні можливості просування згідно з їхнім функціоналом. Це говорить про те, що вони мінімум на чотири доби відстають від загального темпу просування полкового рівня. Тобто навіть на цьому рівні їм не вдається виконати свої основні бойові завдання згідно з їхнім функціоналом", – підкреслив військовий оглядач.

Крім того, у сірій зоні були присутні сили, наприклад, територіальна оборона. Вони виконують функціонал гальмування противника. У ТрО нема важкого озброєння. Воно є у резервів, які підтягуються.

"Основний функціонал ТрО – це відстріл боєкомплекту, гальмування, затримання противника на декілька годин та відхід на більш вигідні позиції. Тобто росіяни зараз займаються тим, що вони продовжують вже четверту добу рефлексувати в сірій зоні", – додав Коваленко.

Ситуація перебуває під контролем Збройних Сил України. Про наміри ворога було відомо заздалегідь. Була інформація про склад російських підрозділів, як вони формуються і так далі.

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