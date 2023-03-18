"Россияне сдуваются": военный эксперт оценил наступательный потенциал окупантов
Минобороны Великобритании сообщило, что российские войска истощили по крайней мере временно боеспособность развернутых формирований в Украине и имеют один из самых низких темпов наступательных операций по меньшей мере с января этого года.
Военный эксперт Павел Нарожный также отметил, что огненное давление окупантов на фронте существенно ослабляется. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Боеспособность очень низкая
По информации эксперта, россияне сдуваются.
Об этом свидетельствует скорость их огня, количество артиллерийских систем, которые они выводят на огневые позиции, количество производимых ими выстрелов и их точность и т.д.,
– подчеркнул Нарожный.
Он подчеркнул, что, конечно, есть участки фронта, на которых оккупанты еще могут поддерживать огромное давление. Конкретно – в Бахмуте. Они ведь туда бросили очень большое количество личного состава и военной техники.
"Но в целом боеспособность и, самое главное, наступательная способность российской армии сейчас очень низка", – считает он.
Военный эксперт о ситуации в Бахмуте: смотрите видео
Гордятся продвижением на 500 метров
Военный эксперт обратил внимание на то, что российская пропаганда рассказывает, как они захватили некий завод, расположенный в Бахмуте.
Они гордятся продвижением где-то на 500 – 600 метров вперед. И это огромная армия, в которой миллионы людей. Это все, что они могут рассказать о своих успехах,
– подчеркнул собеседник.
По его мнению, если бы враг действительно имел наступательный потенциал, то мог бы прожечь линию обороны и наступать не на 500 метров, а на 50 или 100 километров.
"Но этого не происходит", – резюмировал Павел Нарожный.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Военный эксперт Андрей Крамаров сообщил, что в последнее время враг на Бахмутском направлении. уменьшил интенсивность наступательных действий почти вдвое. Он объяснил, что россияне все же не оставляют попыток захватить Бахмут.
- На днях Силы специальных операций ликвидировали под Бахмутом по меньшей мере роту противника. Также воины успешно уничтожили вражеский беспилотник "Орлан-10".
- Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что в Бахмуте и в окрестностях продолжаются постоянные позиционные бои вдоль северных и южных выступлений. Враг смог проникнуть на одно из самых крупных предприятий города. Несмотря на это, украинские защитники продолжают уничтожать наступательный потенциал России.