Приказ от Путина: в ВСУ сказали, где могут наступать россияне летом

Российская армия готовит новое наступление уже этим летом. Главной целью вражеской армии станет Донбасс. Фактически задачи у россиян остаются неизменными еще с начала полномасштабного вторжения.

В то же время председатель резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что ситуация на поле боя может измениться. Это будет зависеть от многих факторов.

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Где будут наступать россияне

Российские оккупанты уже готовятся к следующей наступательной кампании. Их задачи фактически неизменны еще с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Понятно, что россияне будут пытаться выполнить задачу Путина еще с 2022 года – занять Донецкую и Луганскую область полностью. Возможно, сейчас также рассматривают оккупацию Харьковщины, просто, чтобы смыть позор. Но Харьковщина для них – это увеличение фронта, на это у них нет дополнительных сил,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Стратегия россиян по состоянию на сегодня понятна. Председатель резервистов Сухопутных войск объяснил, что оккупанты на Авдеевском направлении хотят выйти на Угледар – Курахово – Покровск.

Планы россиян на фронте: смотрите на карте

С другой стороны – на Часов Яр, Краматорск, Славянск и Дружковку.

"На этих двух направлениях россияне планировали прорвать нашу линию обороны для того, чтобы занять Донецкую область, подготовить плацдарм для наступления в будущем. Кроме того, они будут пытаться наступать, чтобы усилить свои позиции на международной, переговорной арене. Путин определен как агрессор, но он хочет, чтобы с агрессором договаривались", – заметил Тимочко.

Что повлияет на ход событий

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что в начале лета Россия планирует новое крупное наступление на Донбассе. В частности, говорится о направлении Часового Яра в сторону Покровска.

Кроме разведданных есть еще вызовы войны. Прогнозы, которые делали или будут делать, зависят от того, насколько мы сможем накопить оружие, насколько мобилизуется украинское население для отпора вражеской агрессии. Основные задачи по обороне Украины всегда возлагают на Вооруженные Силы Украины. Прогнозы строят от имеющихся сил и средств,

– пояснил Тимочко.

На ход событий на поле боя может повлиять очень много факторов. Среди них:

способность консолидации украинцев;

поддержка союзников;

принятие необходимых и эффективных законов в Верховной Раде;

мобилизация в России.

Стоит заметить, что за зимнюю наступательную кампанию россияне не выполнили ни оперативных, ни стратегических задач. Зато потери в оккупационной армии – рекордные. Говорится как о живой силе, так и о технике.

Какова ситуация на фронте