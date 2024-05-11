Для штурмов Харьковской области враг использует отряды "Шторм-Z", – источники
11 мая 2024, 16:38Читати новину українською
Российская армия 10 мая начала наступательные действия на Харьковскую область. Для штурмов приграничья враг применяет отряды "Шторм-Z".
Об этом сообщили источники 24 Канала в Силах обороны. Ситуация в Харьковской области напряженная, однако стабильная – продолжаются позиционные бои.
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"Шторм-Z" в Харьковской области
В боевых действиях в районе населенных пунктов Стрелечья – Пыльная на стороне противника участвуют военнослужащие отряда "Шторм-Z" из состава 41 мотострелкового полка.
Именно эти оккупанты в марте 2024 года участвовали от отражении атак подразделения РДК на село Козинка, что в Белгородской области.Важно! Вышеупомянутые населенные пункты находятся в "серой зоне". Как отмечал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, говорить о присутствии там российских войск неуместно. Оккупанты могут заезжать на украинскую территорию бронетехникой, однако там же врага уничтожают ВСУ. Никаких потерь территорий по состоянию на сейчас не допущено.
Где расположены села Стрелечья и Пыльная: смотрите на карте
Ситуация в Харьковской области
- На данный момент боевые действия ведутся в Стрелечьей, Пыльной, Борисовке, в районе Олейниково и Огирцево на севере Харьковской области. Враг применяет различные тактики. Например, на Волчанском направлении враг привлекал танки, а близко к Липцам – атаковал пехотой. В то же время это точно нельзя назвать ДРГ. Однако ВСУ уничтожают врага в обоих случаях.
- Олег Синегубов отмечал, что нынешнюю ситуацию нельзя сравнить с 24 февраля 2022 года. Враг не имеет достаточно сил для осуществления продвижений, ведь Харьковская область более подготовлена. Вооруженные Силы используют по прямому назначению фортификационные сооружения, которые все время строили в регионе.
- По данным партизанского движения "Атеш", одно из российских подразделений наотрез отказалось идти на штурм на Харьковщине. Дело в том, что солдаты были свидетелями неудачных российских диверсионно-разведывательных операций, а также хорошо осведомлены, насколько качественные укрепления на российско-украинской границе.
- Кроме этого, российская армия несет большие потери, что доказывают опубликованные в сети кадры с приграничья. На фото по меньшей мере 3 сожженные единицы техники только возле одного села. А кроме этого там четко видно демилитаризованных российских "освободителей".