Для штурмов Харьковской области враг использует отряды "Шторм-Z", – источники

Российская армия 10 мая начала наступательные действия на Харьковскую область. Для штурмов приграничья враг применяет отряды "Шторм-Z".

Об этом сообщили источники 24 Канала в Силах обороны. Ситуация в Харьковской области напряженная, однако стабильная – продолжаются позиционные бои.

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"Шторм-Z" в Харьковской области

В боевых действиях в районе населенных пунктов Стрелечья – Пыльная на стороне противника участвуют военнослужащие отряда "Шторм-Z" из состава 41 мотострелкового полка.

Именно эти оккупанты в марте 2024 года участвовали от отражении атак подразделения РДК на село Козинка, что в Белгородской области.

Вышеупомянутые населенные пункты находятся в "серой зоне" . Как отмечал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, говорить о присутствии там российских войск неуместно. Оккупанты могут заезжать на украинскую территорию бронетехникой, однако там же врага уничтожают ВСУ. Никаких потерь территорий по состоянию на сейчас не допущено.

Где расположены села Стрелечья и Пыльная: смотрите на карте

Ситуация в Харьковской области