Зимне-весеннее стратегическое наступление россиян провалилось: в ВСУ рассказали о ситуации на Востоке

Продолжаются бои на Лиманском направлении. За последнее время россияне предприняли 4 попытки атак на населенные пункты в этом направлении, но украинские защитники их отбили.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что украинские силы, готовясь к наступательным действиям, понимали потенциал противника, знали о его силах и средствах. Именно поэтому, в частности на Лиманском направлении, у врага нет никаких достижений.

Читайте также Враг так просто не сдает свои позиции, – Маляр о тяжелых боях у Бахмута

"Реванш" не состоялся

Да и вообще в оперативной зоне на Востоке оккупанты теряют свои силы.

Расхваленное так называемое зимне-весеннее стратегическое наступление россиян полностью провалилось. Они постоянно терпят здесь потери, не имея никаких "побед",

– подчеркнул представитель Восточной группировки ВСУ.

Сравнивая с Бахмутским направлением, на Лиманском оккупанты терпят несколько меньшие потери. Ведь в Бахмуте был полностью выбит боевой потенциал ЧВК "Вагнера". И он был вынужден уйти оттуда.

Широко анонсированное оккупантами так называемое "наступление", определенный "реванш" за проигрыш в Киевской, а также в Харьковской и Лиманской операциях не состоялся.