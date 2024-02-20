Россия собрала 50 тысяч военных на Запорожье: Свитан ответил, насколько это серьезная угроза
По информации западных СМИ, Россия стремительно увеличивает свою группировку на Запорожском направлении. Вероятно, именно на этом участке хотят разворачивать новое наступление.
Примерно таким же было количество военных и на Авдеевском направлении. Однако, как объяснил 24 Каналу полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, только треть из этих военных выполняет боевые задачи.
Читайте также ВСУ вышли из Авдеевки, россияне наступают на Юге: как изменилась линия фронта за неделю
Есть ли угроза от российской группировки на Запорожье
В западных СМИ распространяют информацию о том, что Россия перебрасывает на Запорожское направление около 50 тысяч военных. Сейчас там пытаются атаковать в районе Роботино.
Где-то до 50 тысяч российских войск было в районе Авдеевки – это от Авдеевки до Харцызска, то есть на глубину 40 километров. Выполняло боевые задачи максимум 15 тысяч. Так же будет и в районе Роботино,
– отметил Роман Свитан.
То есть если такое количество военных действительно находится на направлении Роботино – Токмак, то около 40 тысяч военных будут обеспечивать работу 10 – 15 тысяч оккупантов, которые будут выполнять боевые задачи.
"Это не очень страшные цифры. 5 – 7 бригад для нас является преодолимым количеством, если будет подвоз боеприпасов в достаточном количестве. Это очень важно, потому что как раз это было одной из причин нашего отхода из Авдеевки", – объяснил полковник запаса.Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявили о том, что Украина не потеряла Авдеевку, если бы для ВСУ передали достаточное количество боеприпасов. Это также признал и президент США Джо Байден.
После ухода украинских военных от Авдеевки западные партнеры действительно начали активизироваться в смысле военной помощи Украине. Если ВСУ таки передадут обещанное количество снарядов, этого будет достаточно, чтобы держать ситуацию в районе Роботино стабильной и даже двигаться дальше в сторону Токмака.
Что происходит на Запорожском направлении
- В Оперативно-стратегической группировке войск "Таврия" прокомментировали материал CNN о концентрации крупной группировки россиян на Запорожье. По словам представителя ОСУВ Дмитрия Лиховия, на этом отрезке фронта совсем другая специфика ведения боевых действий. Враг вынужден растягивать свою группировку на всю протяженность Запорожского направления. К тому же оккупанты сейчас там не оказывают значительного давления, что раньше делали в Авдеевке.
- После захвата Авдеевки 17 февраля россияне пытались пойти в наступление на Запорожском направлении. Однако ВСУ помешали их планам и нанесли мощный удар, уничтожив 18 единиц вражеской техники, из которых 3 танка. Также около 70 россиян ликвидировали, еще 80 – ранили.
- Заметим, что Украина выделяет рекордные суммы на построение фортификаций в Запорожье. Эту информацию подтвердил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, объяснив, что все детали, для безопасности наших военных, пока разглашать не могут.