Госпогранслужба оценила шансы россиян прорвать границу на Севере Украины

В Государственной пограничной службе оценили текущую ситуацию в северной части нашей страны. Кроме этого, в ГПСУ поделились подробностями относительно уменьшения численности россиян в Беларуси.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко заверил, что российские оккупанты не могут прорвать оборону на Севере Украины. У России не хватает достаточного количества группировок. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Сколько российских военных сейчас в Беларуси

Представитель Госпогранслужбы указал на снижение численности российской военной группировки в Беларуси. Россия выводит с ее территории большую часть своих подразделений. При этом замена фактически не производится.

Количество российских военнослужащих значительно ниже, чем было еще несколько месяцев назад. Напомним, что количество российских военных могло достигать и 10 – 11 тысяч человек,

– отметил Демченко.

По его словам, россияне проходят в Беларуси подготовку, после чего возвращаются в Россию, а оттуда попадают на Восток Украины. Минск при этом не перестает поддерживать Москву. Режим Александра Лукашенко предоставляет российским захватчикам воздушное пространство, базы и инфраструктуру.

Какая ситуация на Севере Украины

В мае 2023 года украинские пограничники зафиксировали более 300 вражеских обстрелов на Севере. По словам Демченко, враг применяет стрелковое оружие, артиллерию и авиацию. Поэтому страдают Сумщина и Черниговщина, а также Харьковщина.

Демченко напомнил о коварстве врага. Россияне пытаются прощупать украинскую оборону с помощью ДРГ. Силы обороны Украины усиливают южное направление, чтобы не допустить вторжения. Смена погоды способствует им в этом. Ситуация остается полностью контролируемой.

Что происходит в соседней Беларуси в последнее время