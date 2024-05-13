Идут тяжелые бои, за несколько дней эвакуировали 6 тысяч человек, – ОВА о ситуации в Волчанске

Российские захватчики продолжают давить на позиции ВСУ в районе Волчанска на севере Харьковской области. Сейчас там продолжаются тяжелые бои.

В то же время в Волчанске с началом наступления врага продолжается эвакуация местного населения. Граждан обеспечили необходимой поддержкой и помощью.

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Какова ситуация в Волчанске в Харьковской области

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что враг усиливает обстрелы Волчанска. По словам чиновника, северная граница Харьковской области сейчас самое сложное направление.

Но несмотря на планы врага – все объединены и работаем на победу: органы власти, правоохранители, экстренные службы, волонтеры, международные партнеры. Круглосуточно общаемся с военным командованием,

– подчеркнул Синегубов.

По данным главы Харьковской области, за несколько дней эвакуировали почти 6 тысяч жителей Волчанской громады и населенных пунктов Харьковского района. Каждый получает полное сопровождение – от гуманитарного до юридического.

"Призываем жителей и в дальнейшем не пренебрегать безопасностью, эвакуация не прекращается", – сказал чиновник.

Синегубов также призвал поддерживать Вооруженные Силы Украины и подчеркнул, что украинцы обязательно победят.

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